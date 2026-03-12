< sekcia Ekonomika
Kamenický: Únia úspor by posilnila konkurencieschopnosť EÚ
Eurokomisárku podľa neho zaujal aj nový projekt bezhotovostných QR platieb v obchodoch.
Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Rozvoj bankovej únie a únie úspor a investícií v Európskej únii (EÚ), ktoré by posilnili európsku konkurencieschopnosť, ale tiež slovenské projekty QR platieb a Dlhopisov pre ľudí. Aj to boli témy rokovania ministra financií SR Ladislava Kamenického (Smer-SD) a eurokomisárky pre finančné služby a úniu úspor a investícií Marie Luís Albuquerqueovej, ktorá vo štvrtok absolvovala oficiálnu návštevu Slovenska.
Kamenický pripomenul, že Európa sa financuje väčšinou cez bankové úvery, na rozdiel od Spojených štátoch amerických, kde je väčšina biznisu financovaná cez kapitálové trhy. Aj to je podľa neho dôvod, prečo mnohé firmy odchádzajú z Európy do USA. Preto je v EÚ dôležitá téma rozvoja a prepojenia kapitálových trhov, v súčasnosti známa pod názvom únia úspor a investícií.
„Je dôležité naštartovať projekt, v ktorom by všetky členské štáty spojili kapitálové trhy, kde by sme sa napríklad my vedeli financovať s investormi z Nemecka, Francúzska, respektíve ak by naši investori chceli investovať v niektorej z členských krajín, tak by mohli cez tento systém investovať,“ konštatoval Kamenický na tlačovej konferencii po stretnutí. Upozornil, že o tomto projekte sa hovorí už veľmi dlho. Súčasná eurokomisárka je však podľa neho v tejto oblasti veľmi aktívna a preto existuje nádej, že sa posunie vpred.
„Spomenul som pani komisárke, ktorá to aj zastrešuje, že na Slovensku momentálne beží projekt predaja dlhopisov pre ľudí. Zatiaľ máme predaných z tej 400 miliónovej tranže asi 385 miliónov eur, s tým, že zostáva ešte nejaká suma, ktorá je pripravená pre našich ľudí až do 18. marca tohto roku,“ priblížil minister financií.
Eurokomisárku podľa neho zaujal aj nový projekt bezhotovostných QR platieb v obchodoch. „To je práve to, čo chceme prinášať pre ľudí, aby napríklad podnikatelia mali nižšie náklady, ak im niekto platí bezhotovostne oproti kartovým spoločnostiam, ako je Visa, Mastercard. Reálne vieme zabezpečiť ľuďom určité úspory,“ zdôraznil Kamenický.
„Únia úspor a investícií súvisí s dokončením jednotného trhu s finančnými službami. Musíme naplno využiť to, že sme Únia s jednotným trhom, 450 miliónmi ľudí a máme k dispozícii množstvo zdrojov. Zatiaľ ich však držíme v 27 rôznych vreckách a takto to jednoducho nefunguje. Ak chceme, aby naši podnikatelia a ľudia s obrovským talentom mali vhodné príležitosti tu v Európe, musíme odstrániť bariéry, ktoré tieto zdroje držia oddelené,“ vysvetlila Albuquerqueová.
Počas návštevy Slovenska sa eurokomisárka okrem ministra financií stretla aj s guvernérom Národnej banky Slovenska (NBS) Petrom Kažimírom či so zástupcami investičného a startupového prostredia. Na stretnutiach sa venovala témam zjednodušovania administratívnej záťaže, mobilizácie kapitálu a podpory únie úspor a investícií.
