L.Kamenický: Vláda nerobí nič so zdražovaním, chceme vidieť opatrenia

Bratislava 6. apríla (TASR) – Slovenská vláda nerobí nič so zdražovaním. Tvrdí to podpredseda Smeru-SD a bývalý minister financií Ladislav Kamenický. Opozičná strana preto plánuje na nadchádzajúcu schôdzu Národnej rady (NR) SR predložiť uznesenie, aby vláda predstavila opatrenia pre ľudí na kompenzáciu dosahov inflácie.



"Táto vláda sa stará o všetko možné, len nie o Slovákov," vyhlásil Kamenický v stredu na tlačovej konferencii. Návrh na jednorazovú pomoc pre ohrozené skupiny, ktorú avizoval minister práce Milan Krajniak (Sme rodina), považuje za "škandalózny". "Iné krajiny poskytujú miliardy a slovenská vláda povie, že ide dať 50 miliónov na pomoc ľuďom, čo sa týka inflácie do jesene tohto roku. To je absurdné a je to škandál," zdôraznil.



Priblížil, že napríklad Maďarsko v novembri zastropovalo ceny benzínu a nafty, Česká republika prepláca domácnostiam náklady na bývanie, ak cena presiahne 30 % ich čistých príjmov, Rakúsko zasa podľa jeho slov dáva na tieto opatrenia až 4 miliardy eur. Skonštatoval, že aj Európska komisia (EK) navrhla vládam určité opatrenia.



V súvislosti s odpojením sa od ruského plynu zdôraznil, že Slovensko je jednou z najzávislejších krajín v rámci Európskej únie (EÚ). "SR si nemôže dovoliť odpojiť ruský plyn okamžite, samozrejme, som za to, aby sme diverzifikovali," dodal. Upozornil, že v prípade úplného odpojenia sa od ruského plynu budú všetky krajiny hľadieť najmä na seba. Ak to bude nevyhnutné, Slovensko podľa neho bude musieť akceptovať platby v rubľoch.