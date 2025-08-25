Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kamenický: Vláda sa snaží nájsť zhodu na konsolidačných opatreniach

Na snímke minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD). Foto: TASR - Pavel Neubauer

Ďalšia koaličná rada by sa mala podľa neho uskutočniť vo štvrtok ráno, pričom do konca týždňa by mohla vláda dospieť už k záveru konsolidačných opatrení.

Autor TASR
Bratislava 25. augusta (TASR) - Koalícia sa snaží nájsť zhodu na posledných konsolidačných opatreniach pre budúci rok. Opatrenia sú rozdelené na výdavkovú a príjmovú časť, pričom treťou oblasťou je šetrenie na výdavkoch na strane štátu. Uviedol to v pondelok po zasadnutí koaličnej rady minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).

„Tie jednoduchšie veci máme za sebou, snažíme sa teda nájsť zhodu možno na tých posledných kontúrach toho, čo ideme robiť a potom myslím si, že sme sa dostali do stavu, kedy sa ideme baviť o tom, koľko a aká suma sa ide šetriť na samotných rezortoch, a to bude asi predmetom toho, o čom sa ideme rozprávať na najbližšej koaličnej rade,“ povedal Kamenický.

Ďalšia koaličná rada by sa mala podľa neho uskutočniť vo štvrtok ráno, pričom do konca týždňa by mohla vláda dospieť už k záveru konsolidačných opatrení. Samotné konsolidačné opatrenia by mali byť predstavené najneskôr na rokovaní vlády 3. septembra.
