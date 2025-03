Kamenický: Voľba predsedu NRSR by sa mohla uskutočniť na budúci týždeň

Bratislava 1. marca (TASR) - Voľba predsedu Národnej rady (NR) SR by sa mohla uskutočniť na budúci týždeň. V diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy to na základe informácií, ktorými disponuje, vyhlásil minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD). Opozičný poslanec NR SR Marián Viskupič (SaS) si myslí, že celá opozícia sa na voľbe nezúčastní.



"Podľa toho čo viem, mohlo by to prebehnúť. Pre nás je dôležité, aby bolo jasné, že je zhoda na nejakom mene a vtedy treba zabezpečiť, aby bola väčšina v Národnej rade, ktorá zahlasuje za meno, ktoré bude navrhnuté," uviedol Kamenický v relácii.



Viskupič potvrdil, že SaS nepodporí Richarda Rašiho (Hlas-SD) na pozíciu predsedu parlamentu. "Keď sa fakt starajú len o seba a svoje posty, nech si to koalícia zvládne sama," vyhlásil. Dodal, že v strane rešpektujú rozhodnutie opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) v téme voľby podpredsedu NR SR. Prípadného kandidáta z PS by podporili.



Kamenický predpokladá, že novým ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie bude jeden z poslancov parlamentu okolo Samuela Migaľa (nezaradený).



Pri téme financovania výdavkov na obranu minister uviedol, že Slovensko vie dať dve percentá HDP. Viskupič si myslí, že dve percentá sú aktuálne záväzkom Slovenska a nemáme peňazí nazvyš. Podstatné podľa neho je, aby všetky krajiny Severoatlantickej aliancie dodržiavali túto minimálnu hranicu. Poslanec tiež zastáva postoj, že SaS by sa mala na okrúhlom stole k výdavkom na obranu, ktorý zvoláva prezident SR Peter Pellegrini, zúčastniť.