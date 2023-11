Kamenický: Všetky opatrenia k rozpočtu by mali prísť v jednom balíku

Bratislava 29. novembra (TASR) - O návrhu rozpočtu na budúci rok bude minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) informovať až potom, ako sa na ňom dohodne vládna koalícia. Všetky opatrenia, ktoré s ním súvisia, by chcel pritom predložiť v jednom legislatívnom balíku.



"Ja to budem volať lex konsolidácia. Podobne ako pri covide sa riešili všetky tie veci naraz, tak sa budeme snažiť celý ten balík urobiť v jednom veľkom zákone, ktorý potom predložíme," avizoval po stredajšom rokovaní vlády. Pripomenul, že konsolidačné opatrenia musia prejsť vládou aj parlamentom ešte pred schválením samotného rozpočtu.



Minister potvrdil, že súčasťou týchto opatrení bude aj zavedenie dane zo sladených nápojov. O jeho príprave už rezort financií informoval skôr. Takisto bude určite súčasťou balíka bankový odvod. Na jeho konkrétnom nastavení sa ešte musia dohodnúť v rámci koalície.



"Samozrejme, ja som ekonóm a my chceme nastaviť ten bankový odvod tak, aby nebol pre banky úplne likvidačný. Čiže budeme brať na zreteľ celkové daňové zaťaženie pre banky, ale určite bankový odvod bude, to som aj avizoval, aj to dodržíme," zdôraznil Kamenický.