Kamenický: Výber daní by mali zlepšiť ďalšie opatrenia

Bratislava 26. novembra (TASR) - Výber daní na Slovensku by mali pomôcť zlepšiť okrem doterajších ďalšie opatrenia. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) a prezident finančnej správy Jozef Kiss pri predstavení plánu boja proti daňovým únikom. Opatrenia, ktoré možno podľa Kamenického rozdeliť na tzv. ústretové, motivačné a podporné, by mali pomôcť zvrátiť nepriaznivý vývoj hospodárenia štátu.



"My sme si konsolidáciu nevybrali, zdedili sme najhoršie verejné financie v rámci EÚ. Ak by vláda Roberta Fica (Smer-SD) a ministerstvo financií nerobili absolútne nič, tak podľa prepočtov by dlh SR dosiahol závratnú sumu 71,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo predstavuje asi 110 miliárd eur," zdôvodnil Kamenický potrebu predloženia plánu boja s daňovými únikmi.



"Navrhli sme tri skupiny opatrení, delíme ich na tzv. ústretové, motivačné a podporné. U ústretových hovoríme o QR platbách, softvérovej eKase a sprístupnení dát z eKasy," priblížil Kamenický.



Medzi motivačné opatrenia patria podľa Kamenického eFaktúra, boj proti tzv. bezbločkovému hospodárstvu, paušálny odpočet dane z pridanej hodnoty (DPH) pri používaní motorových vozidiel na osobné a podnikateľské účely, ďalej zamedzenie "podliezania" limitu pre povinnú registráciu DPH a online prístup finančnej správy do mýtneho systému.



K podporným opatreniam možno podľa ministra zaradiť tzv. softwarningy, teda upozornenia finančnej správy pre daňovníkov. "Hovoríme o viditeľnej a efektívnej finančnej správe (cielených kontrolách finančnej správy), ako aj o osvete a daňovej gramotnosti," dodal minister financií.