Kamenický vyčíta vláde opatrenia, podľa Sulíka sa zatvárať nebude

Bratislava 4. októbra (TASR) - Bývalý šéf rezortu financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) vyčíta vládnemu kabinetu Igora Matoviča (OĽANO), že opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu sa hýbu "od mantinelu k mantinelu". V jednej fáze hovorí premiér o blackoute a v druhej sa snaží opatrenia pandemickej komisie zmierňovať. Vyjadril sa tak v diskusnej relácii TV Markíza Na telo, v ktorej oponoval vicepremiérovi a ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS). Ten ubezpečuje, že žiadne zatváranie sa v druhej vlne pandémie nového koronavírusu konať nebude.



"Nemalo by sa zatvárať, a to preto, lebo na jar sme teda zavreli všetky predajne okrem tých veľkých potravinových, tým pádom tam stúpla koncentrácia ľudí a napriek tomu neevidujeme prípady nakazených predavačiek. Robme opatrenia, ktoré naozaj majú zmysel," vyjadril sa Sulík. Ako zdôraznil, jarné zatváranie obchodov a reštaurácií napáchalo veľké ekonomické škody.



Kamenický takisto opätovne vyčítal Sulíkovi vzdanie sa predkupného práva pri predaji Východoslovenskej energetiky (VSE) Holding. Podľa bývalého ministra financií o tom Sulík nemal rozhodnúť sám. "Keď niekto predal v privatizácii niečo za 130 miliónov eur, a teraz to predáva za 800 miliónov eur, tak tam je taká vata, že to neviem inak nazvať ako zlodejinou. Tak buď to bola zlodejina, alebo tu je nejaký kalkul, s ktorým sa tu hrá," vyjadril sa Kamenický.



Sulík mu však oponoval, že posledných 18 rokov VSE Holding manažovali odborníci. "Manažéri, ktorí to tam prišli manažovať a nie rozkrádať," podotkol Sulík s tým, že tým pádom hodnota holdingu rástla. "VSE Holding mala to šťastie, že posledných 18 rokov ju nemanažoval nikto zo Smeru, a tým pádom rástla hodnota celého podniku," uzavrel Sulík.



Opozičný poslanec Kamenický terajšej vláde takisto vyčítal vládou schválenú legislatívu o dlhovej brzde s tým, že on síce súhlasí so zmenou hrubého dlhu na čistý dlh, avšak Rade pre rozpočtovú zodpovednosť pripisuje príliš veľké kompetencie. S tým súhlasil aj Sulík, a ako vysvetlil, s ministrom financií Eduardom Hegerom (OĽANO) sa dohodli, že to na vláde prejde, aby mohol byť zákon účinný od 1. januára, ale v parlamente sa do neho v prvom a druhom čítaní zapracujú jeho pripomienky.