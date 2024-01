Kamenický: Výdavkové limity by malo stanovovať ministerstvo financií

Bratislava 17. januára (TASR) - Ministerstvo financií rešpektuje používanie výdavkových limitov, mali by byť však nastavené inak ako v súčasnosti. Stanovovať by ich malo samotné ministerstvo a nie Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Tá by mala následne kontrolovať ich dodržiavanie. Myslí si to minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD), podľa ktorého bude musieť prísť k diskusii a úprave týchto pravidiel.



Podľa ministra nemôže viacero rôznych inštitúcií určovať, ako má byť zostavený rozpočet. Ich čísla aj požiadavky budú vždy rôzne. Rozpočet by mal pritom vychádzať z jednotného základu.



"My sa musíme nastaviť tak, že ministerstvo financií dáva nejaké čísla, my máme tých čísel najviac, zo všetkých tých inštitúcií vidíme do toho rozpočtu najviac, nakoľko tu mám celé oddelenie niekoľkých desiatok ľudí, ktorí sa tým zaoberajú. Výdavkové limity samozrejme rešpektujeme a budeme ich rešpektovať, ale musia byť nastavené podľa nejakej bázy, ktorú bude robiť ministerstvo financií a nie RRZ," uviedol v stredu na tlačovej konferencii Kamenický. Ani v iných krajinách EÚ podľa neho výdavkové limity neurčuje fiškálna rada.



Výdavkové limity sú jedným z míľnikov Plánu obnovy a rezort financií ho chce dodržať. Na to je však podľa ministra potrebná legislatívna zmena, ktorá bude musieť prejsť aj Národnou radou (NR) SR. Upozornil, že parlament je momentálne opozíciou zablokovaný a je ťažké tam prijať akékoľvek úpravy. "My to samozrejme v rámci časových možností budeme robiť tak, aby sme to čo najskôr nastavili tak, aby sme o tie peniaze neprišli. Deklarujem za ministerstvo financií, že my chceme naplniť ten míľnik a budeme robiť všetko pre to, aby sa naplnil," dodal Kamenický.



Rada pre rozpočtovú zodpovednosť koncom minulého roka vládu opakovane kritizovala, že navrhnutý a neskôr aj schválený rozpočet na rok 2024 prekračuje platné výdavkové limity. "Schválený rozpočet tak bez dodatočných zmien nie je v súlade s platnými limitmi výdavkov zo 6. februára 2023, limitmi nových výdavkov predložených 15. decembra 2023 do NR SR, ani predbežne aktualizovanými limitmi výdavkov po zohľadnení trvalého dopadu prijatých opatrení v parlamente," upozornila v decembri RRZ.