Kamenický vysvetlil iný pohľad vlády a eurokomisie na deficit rozpočtu

Brusel 16. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v utorňajšej správe uvádza iné prognózy týkajúce sa deficitu rozpočtu na rok 2024. Minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) v Bruseli po zasadnutí ministrov financií EÚ (Ecofin) uviedol, že názory vlády a eurokomisie sa rôznia najmä v oblasti energetickej pomoci.



Komisia uviedla, že deficit sa tohto roku zvýši na 6,3 percenta z vlaňajších 6,1 percenta. Vláda SR tvrdí, že schodok z minuloročných 6,5 percenta klesne na šesť percent v tomto roku.



Kamenický tvrdí, že sa podarilo dobre zúročiť komunikáciu, ktorú koncom vlaňajška počas prípravy rozpočtu viedol s podpredsedom EK Valdisom Dombrovskisom a eurokomisárom Paolom Gentilonim.



"Dobrá správa je, že Európska komisia odobrila náš rozpočet. Slovensko sa dostalo do skupín krajín, ako je Belgicko, Francúzsko, Fínsko a Chorvátsko. Nie je to však súťaž krásy a vieme, že stav financií, ktoré zanechala pravicová vláda, nie je dobrý, ale máme načrtnutú trajektóriu, ktorou chceme otočiť vývoj dlhu Slovenskej republiky," opísal situáciu minister.



Komisia upozornila, že hlavný rozdiel je v účtovaní výdavkov na pomoc pri znižovaní výdavkov na energie hradených z eurofondov.



"Stále máme iný pohľad na pomoc energetickú. Naša vláda jasne deklarovala, že dosahy cien energií na obyvateľstvo by boli v podobe až 120-percentného zvýšenia cien, takže my na rozdiel od iných európskych krajín sa stále snažíme pomáhať domácnostiam a v roku 2024 určite pomáhať budeme. Na toto má eurokomisia iný názor," vysvetlil Kamenický.



Zdôraznil však, že EK pochválila Slovensko za to, že podporuje verejné investície a že ich zvyšuje, čo je podľa neho dobrou správou pre Slovákov.



Upozornil tiež, že ministri financií EÚ sa dohodli na nových finančných pravidlách, ktoré budú v EÚ platiť od 1. januára 2025. Pre rok 2024 to pre súčasnú vládu znamená záväzok v podobe konsolidácie verejných financií o pol percenta, v roku 2025 o jedno percento.



"Každý rok chceme znižovať deficit zhruba o jedno percento, až kým sa nedostaneme v roku 2027 na tri percentá deficitu, keď by sa mal otočiť už aj verejný dlh krajiny a mal by začať postupne klesať," odkázal Kamenický.







