Kamenický: Z analýzy nevyplynula potreba cenovej regulácie potravín

Bratislava 10. januára (TASR) - Z cenovej analýzy zatiaľ nevyplynula potreba cenovej regulácie potravín. Uviedol to po stredajšom rokovaní vládneho kabinetu minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).



"Z cenovej analýzy, ktorú robilo ministerstvo financií, nám zatiaľ nevyplynula nejaká taká anomália, že by sme museli pristúpiť k cenovej regulácii. Veľa očakávame od toho, keď budeme sledovať cenový vývoj potravín, že obchodné reťazce si budú dávať veľký pozor na to, aby nás k zavedeniu cenovej regulácie neprinútili," spresnil.



"Dohodli sme sa, že budeme sledovať tie druhy potravín, ktoré na Slovensku ľudia najviac kupujú. A hlavne tie nízkopríjmové skupiny," dodal Kamenický. Sledovať sa podľa neho na začiatku bude približne 24 druhov potravín a následne aj ceny pohonných látok.