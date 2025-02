Kamenický: Za pomalým rastom našej ekonomiky sú najmä vonkajšie vplyvy

Bratislava/Brusel 18. februára (TASR) - Hlavnou príčinou pomalšieho rastu slovenskej ekonomiky v tomto a budúcom roku oproti predchádzajúcim očakávaniam sú externé vplyvy, najmä problémy nemeckého hospodárstva. Tie sa prenášajú aj do slabšej domácej spotreby či ziskovosti firiem. Poukázal na to minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).



Pripomenul, že prognózy vývoja nemeckej ekonomiky postupne výrazne klesajú. "Nemecko sa potáca v pásme stagnácie. Samozrejme, my sme jedna z najotvorenejších ekonomík a má to obrovský vplyv aj na Slovenskú republiku," zdôraznil po utorkovom rokovaní ministrov financií Európskej únie (EÚ) v Bruseli.



Externé neistoty sa podľa ministra následne prenášajú aj na obyvateľstvo a prejavujú sa v menšej domácej spotrebe. "Potom, ak sa pozriete, klesá napríklad aj ziskovosť podnikov. Ale musím povedať, že v minulosti tá ziskovosť napriek tomu, že sme mali napríklad krízu ešte počas covidu, bola extrémna. Považujem to za návrat ziskovosti k normálu, ale je nižšia, ako bola v minulosti," doplnil Kamenický.



Novú makroekonomickú prognózu zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR minulý týždeň. Slovenská ekonomika bude podľa nej v tomto roku rásť takmer dvojpercentným tempom (1,9 %). Predchádzajúci odhad na rok 2025 predpokladal rast na úrovni 2,2 %.