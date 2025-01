Kamenický: Záujem finančných trhov o slovenské dlhopisy pretrváva

Brusel 21. januára (TASR) - Záujem finančných trhov o slovenské dlhopisy pretrváva, čoho dôkazom je aj pondelňajšia (20. 1.) aukcia štátnych dlhopisov. Upozornil na to v utorok minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) po skončení rokovaní ministrov financií eurozóny a EÚ v Bruseli. Informuje o tom spravodajca TASR.



Kamenický v Bruseli potvrdil, že Slovensko si v prvej tohtoročnej aukcii štátnych dlhopisov požičalo spolu 812,3 milióna eur, pričom upozornil, že celkový dopyt investorov bol oveľa vyšší a dosiahol takmer dve miliardy eur.



Zdôraznil, že za veľký úspech považuje, že SR na konci minulého roka si udržala rating v agentúrach Standard & Poor´s a Fitch a dodal, že pokles ratingu v agentúre Moody´s nemal absolútne žiaden vplyv" na poslednú aukciu štátnych dlhopisov.



"My sme v podstate chceli nakúpiť o niečo menší objem, nakoniec sa nám podarilo predať dlhopisy za 800 miliónov eur, dopyt bol až dve miliardy, čo je pozitívna správa. Slovensko je stále dôveryhodným partnerom pre finančné trhy, čo odráža aj ten záujem o slovenské dlhopisy," poznamenal Kamenický.



Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) v pondelok informovala, že predala štyri druhy dlhopisov s termínom splatnosti od roku 2028 do roku 2043 a s priemerným ročným výnosom v akceptovaných ponukách od 2,5979 % do 3,9813 %.