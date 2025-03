Kamenický: Zrušenie transakčnej dane by znamenalo výpadok 700 mil. eur

Bratislava 26. marca (TASR) - Zrušenie dane z finančných transakcií (DFT), ktorá sa uplatňuje od 1. apríla, by v roku 2026 znamenalo stratu príjmu do štátneho rozpočtu v hodnote asi 700 miliónov eur. Uviedol to na stredajšom stretnutí s novinármi na pôde Ministerstva financií (MF) SR rezortný minister Ladislav Kamenický (Smer-SD). Podrobnosti o DFT si podľa neho možno naštudovať na webových stránkach MF SR alebo finančnej správy.



Zdôraznil, že DFT zabezpečí rozdelenie súkromných financií od podnikateľských financií na účtoch v bankách. „Vytvára zároveň priestor na efektívnejšiu kontrolu zo strany finančnej správy a boj s daňovými únikmi,“ zdôraznil Kamenický. Odmietol zároveň, že transakčná daň na Slovensku je taká ako v Maďarsku. Tam sú podľa neho daňovníkmi aj fyzické osoby, kým v SR nie.



Daňovníkom sú podľa slov štátnej tajomníčky MF Daniely Klučkovej podnikatelia (živnostníci, slobodné povolania na základe iného ako živnostenského oprávnenia, daňoví poradcovia, advokáti, architekti, súkromní lekári a samostatne hospodáriaci roľníci) a právnické osoby (s.r.o., a.s., v.o.s., družstvo, štátny podnik, komanditná spoločnosť a politická strana).



Upozornila, že daňovníkom nie je fyzické osoba - nepodnikateľ, ďalej zamestnanec, dôchodca, autori, prenajímatelia nehnuteľnosti prenajímajúci len na základe DIČ. "Daňovníkmi nie je ani neziskový sektor - občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, ako aj subjekty ktorých výdavky sú súčasťou rozpočtu verejnej správy a ktorých hlavná činnosť nie je podnikaním (obce, VÚC, Matica slovenská, SAV, školy a zdravotnícke zariadenia, ktoré nie sú obchodnými spoločnosťami)," podčiarkla Klučková.







Pripomenula, že predmetom dane je odchádzajúca platba z transakčného účtu podnikateľa (napríklad platba za faktúry, energie, poistenie a podobne), ďalej výber hotovosti z transakčného účtu podnikateľa, ako aj preúčtovaný náklad (napríklad veľké nadnárodné skupiny).



Klučková dodala, že predmetom dane nie je platba kartou, platba daní, odvodov a poplatkov na účet v Štátnej pokladnici, platba odvodov do Sociálnej poisťovne, úhrada zdravotného poistenia, výplata dávok sociálnej pomoci, sociálnych dávok a dôchodkov, preplatenie liekov a zdravotných úkonov zdravotnou poisťovňou, ako aj platby pri ktorých sa nakladá s cudzími peniazmi (notárska úschova, exekútorské účty).