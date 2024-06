Kamenický:Máme pripravené desiatky opatrení,hľadáme prienik v koalícii

Bratislava 24. júna (TASR) - Ministerstvo financií má pripravené desiatky opatrení na konsolidáciu verejných financií. Najťažšie je však nájsť na nich prienik v rámci vládnej koalície a kým takáto dohoda nevznikne, šéf rezortu Ladislav Kamenický (Smer-SD) o konkrétnych opatreniach nebude informovať. Uviedol to v pondelok na tlačovej konferencii. Potvrdil, že platí plán znížiť budúci rok deficit o 1 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo predstavuje sumu približne 1,4 miliardy eur.



Doteraz už boli podľa Kamenického dve kolá koaličných rokovaní na túto tému a diskusie budú pokračovať ďalej. "My potrebujeme dosiahnuť ten prienik, a to je tá najťažšia vec. Nie je až taký veľký problém dať na kopu nejaké návrhy toho, čo chceme robiť. My máme desiatky takýchto návrhov, veľmi konkrétnych," priblížil minister.



Zdôraznil, že zodpovední pracovníci na ministerstve financií zatiaľ nemajú žiadnu dovolenku a pracujú naplno. "My chceme do tej letnej sezóny dosiahnuť aspoň nahrubo nejaké dohody," avizoval Kamenický s tým, že ideálne by bolo dosiahnuť dohodu na celom balíku za 1,4 miliardy eur.







Súčasťou konsolidácie má byť aj šetrenie vo verejnej správe, ide však podľa neho len o doplnkové opatrenie, cez ktoré sa nedá nájsť celá potrebná suma. Rezort financií k tomu pravdepodobne pristúpi tak, že skráti dohodnuté percento prostriedkov pre všetky ministerstvá a tie si to budú riešiť do vnútra rezortu individuálne.



"My chceme, aby prevádzkové náklady a mzdové náklady išli dole a každý minister sa musí rozhodnúť, či bude znižovať počet zamestnancov, či nebude dávať toľko odmien, či bude na druhej strane viazať nejaké iné mzdové výdavky," vysvetlil Kamenický. Rovnako podľa neho môže konsolidácii pomôcť aj lepší výber daní.