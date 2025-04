Kammer: EÚ a USA musia deeskalovať a dosiahnuť obchodnú dohodu

Washington 25. apríla (TASR) - Spojené štáty americké a Európska únia (EÚ) potrebujú „deeskaláciu“ a dohodu o obchode. To by pomohlo podporiť nevýrazný rast v Európe. Povedal v piatok riaditeľ Medzinárodného menového fondu (MMF) pre Európu Alfred Kammer na okraj spoločného zasadania fondu a Svetovej banky. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



„V našich diskusiách s európskymi lídrami necítim žiadne rozdiely v názoroch, pokiaľ ide o dôležitosť tohto vzťahu,“ povedal novinárom vo Washingtone. „Je potrebné vyvinúť úsilie na deeskaláciu a rokovanie o dohode,“ vyhlásil a dodal, že dúfa, že rokovania budú úspešné.



Kammer to povedal počas tlačového brífingu v rámci jarného stretnutia MMF a Svetovej banky vo Washingtone, na ktorom sa zúčastnili ministri financií a centrálni bankári z celého sveta a to v čase, keď mnohé krajiny chcú rýchlo prerokovať svoje obchodné vzťahy s USA.



Začiatkom tohto mesiaca americký prezident Donald Trump oznámil tzv. recipročné clá pre obchodných partnerov vrátane novej sadzby vo výške 20 % pre EÚ. Vzápätí však zavedenie týchto ciel odložil o 90 dní, aby dal priestor rokovaniam. Stále však zostávajú v platnosti clá vo výške 25 % na dovoz ocele, hliníka a áut do USA, ako aj plošné 10-percenté clá na zvyšný dovoz z celého sveta.



Odklad recipročných ciel o 90 dní vyprší v júli. EÚ rokuje v mene všetkých členských štátov o dohode s USA, pričom európski ministri financií vo Washingtone sa rozchádzajú v názoroch na stav rokovaní.



„Nebudeme skrývať skutočnosť, že sme stále ďaleko od dohody,“ povedal vo štvrtok (24. 4.) francúzsky minister hospodárstva Éric Lombard.



Nemecký minister financií Jörg Kukies na podujatí MMF neskôr v ten deň vyslovil, naopak, nádejnejšiu poznámku, že dohoda by mohla byť uzavretá včas. „Sme optimisti, že to bude fungovať, čím skôr, tým lepšie,“ povedal.



Kammer sa vyjadril aj k hospodárskemu rastu v Európe, ktorý zaostáva za Spojenými štátmi. „Existuje naratív, že Európa nie je konkurencieschopná,“ povedal s tým, že toto tvrdenie je v skutočnosti nesprávne. „Európa je konkurencieschopná. Európa má v porovnaní so zvyškom sveta prebytok bežného účtu,“ upozornil. Problémom Európy podľa neho je produktivita, najmä produktivita práce.