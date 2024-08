Kampaň Slovakia Travel má zvýšiť počet turistov a prenocovaní v SR

Bratislava 15. augusta (TASR) - Nová kampaň od Slovakia Travel v spolupráci s Európskou komisiou pre cestovanie (ETC) má zvýšiť počet turistov a prenocovaní na Slovensku. V kampani predstavuje tri slovenské mestá, a to Bratislavu, Košice a Trenčín ako európske hlavné mesto kultúry v roku 2026. Jej zámerom je prezentovať tieto destinácie najmä na zahraničných trhoch cestovného ruchu. Vo štvrtok o tom informoval odbor komunikácie spoločnosti.



"Cieľom kampane je zvýšenie povedomia o regióne strednej Európy ako destinácii cestovného ruchu a zvýšenie počtu turistov a počtu prenocovaní amerických turistov v každej krajine, ktorá je súčasťou kampane jednotlivo vrátane Slovenska," uviedla generálna riaditeľka Slovakia Travel Ivana Vala Magátová.



Dvojmesačná digitálna kampaň pod názvom Kreatívne mestá strednej Európy odštartovala v auguste. Na prezentácii Slovenska pracuje organizácia spolu s ETC cez platformu "Objavte strednú Európu," ktorá propaguje aj ďalšie susedné krajiny, ako Česko, Poľsko a Maďarsko.