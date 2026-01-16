< sekcia Ekonomika
Kanada a Čína sa dohodli na vzájomnom znížení ciel
Carney sa snaží diverzifikovať kanadský obchod pre neistotu spôsobenú nepredvídateľnými clami amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Peking 16. januára (TASR) - Čínsky líder Si Ťin-pching a kanadský premiér Mark Carney po stretnutí v Pekingu v piatok ohlásili vzájomné zníženie ciel. Očakáva sa, že Čína od 1. marca zníži clá na kanadský repkový olej z 85 % na 15 %. Ottawa súhlasila so znížením ciel na čínske elektromobily na 6,1 %. Táto výhodná sadzba sa však bude týkať iba obmedzeného počtu čínskych elektrických vozidiel. TASR o tom informuje na základe správy portálu BBC.
Si Ťin-pching privítal „obrat“ v čínsko-kanadských vzťahoch, ale dohoda sa považuje aj za víťazstvo pre Carneyho. Clá boli kľúčovým bodom sporov medzi Pekingom a Ottawou. V roku 2024 Kanada zaviedla clá vo výške 100 % na čínske elektromobily po tom, ako podobné obmedzenia prijali USA. Minulý rok Peking reagoval clami na kanadské poľnohospodárske a potravinárske výrobky, napríklad na semená a repkový olej. V dôsledku toho klesol vlani čínsky dovoz kanadských tovarov o 10 %.
Carney sa snaží diverzifikovať kanadský obchod pre neistotu spôsobenú nepredvídateľnými clami amerického prezidenta Donalda Trumpa. Čína je druhým najväčším obchodným partnerom Kanady, hoci s veľkým odstupom za USA.
