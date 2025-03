Kanada chce zrušiť bariéry vo vnútornom obchode

Toronto 23. marca (TASR) - Kanada by mohla vykompenzovať vplyv akýchkoľvek amerických dovozných ciel odstránením vnútorných obchodných bariér. Povedal to tento týždeň kanadský premiér Mark Carney, pričom dodal, že jeho cieľom je v najbližších mesiacoch zabezpečiť voľný obchod v rámci celej Kanady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Do 1. júla plánujeme predložiť návrh zákona, ktorý umožní voľný pohyb tovarov naprieč Kanadou bez súčasných bariér platiacich medzi provinciami," povedal Carney novinárom po stretnutí s predstaviteľmi jednotlivých kanadských provincií a teritórií. "Len zrušením týchto vnútorných bariér dokážeme viac než kompenzovať akékoľvek clá uvalené Spojenými štátmi," dodal. Premiér zároveň na svojej webovej stránke citoval výskum, podľa ktorého zrušenie vnútorných bariér v Kanade zníži obchodné náklady až o 15 %.



Firmy a obchodné združenia sa dlhodobo sťažujú na obchodné prekážky medzi 10 provinciami a tromi teritóriami Kanady, ako aj na zdĺhavý povoľovací proces. Ten spôsobuje, že firmám často trvá roky, než otvoria nové ložiská, alebo začnú stavať ropovod.



Americký prezident Donald Trump uvalil plošné clá na dovoz ocele a hliníka vo výške 25 %, navyše, ďalšie clá na dovoz produktov do USA by mali vstúpiť do platnosti 2. apríla. Spojené štáty sa na celkovom exporte Kanady podieľajú približne 75 % a opačne, zhruba tretinu z celkového objemu kanadského dovozu predstavujú tovary z USA.