Kanada chce zrýchliť povoľovanie ťažby kritických nerastných surovín

Ottawa 11. decembra (TASR) - Kanada chce zvýšiť produkciu kritických nerastných surovín, ktoré sú nevyhnutné na odklon od fosílnych palív a prechod na čistejšie zdroje energie. Preto plánuje urýchliť povoľovacie procesy. Poukazuje na to najnovšia stratégia, ktorú kanadská vláda zverejnila koncom tohto týždňa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



V Kanade sa nachádzajú rozsiahle a do veľkej miery nevyužívané ložiská lítia, grafitu, niklu, kobaltu, medi a prvkov vzácnych zemín, uvádza sa v 58-stranovom dokumente. Súčasný povoľovací proces je však mimoriadne dlhý. Vzhľadom na fakt, že dopyt po kritických nerastných surovinách rýchlo rastie, pričom drvivú väčšinu dodávok na svetové trhy zabezpečuje Čína, kanadský minister pre prírodné zdroje Jonathan Wilkinson uviedol, že pre Kanadu aj jej spojencov je kľúčové mať zabezpečený zásobovací reťazec v tejto oblasti.



Nová stratégia vytvorí Kanade podmienky na to, aby sa stala svetovým dodávateľom kritických nerastných surovín. Tie sú potrebné napríklad pri výrobe batérií do elektromobilov, solárnych panelov, veterných turbín či polovodičov. "Kritické nerastné suroviny sú kľúčové pre zelenú a digitálnu ekonomiku. Bez nich sa prechod k čistej energii nedá realizovať," uvádza sa v dokumente.



Firmy, ktoré žiadajú o povolenie na otvorenie nových baní, však musia podstupovať dlhý a prísny schvaľovací proces. Wilkinson preto prisľúbil, že tento proces Kanada urýchli, napríklad aj zrušením duplicitného preverovania na federálnej aj provinčnej úrovni. Vláda okrem toho plánuje urýchliť výstavbu ciest a prístavov potrebných na zlepšenie prístupu k ložiskám.



S cieľom zmierniť dominanciu Číny v oblasti ťažby a dodávok kritických nerastných surovín na svetové trhy Kanada, USA a ďalšie západné štáty prisľúbili, že zvýšia produkciu, spracovanie a recykláciu v tomto odvetví. Koncom októbra Ottawa sprísnila pravidlá v oblasti investícií, čím sťažila zahraničným firmám akvizície v tomto sektore. Reagovala tak práve na čínske investície v Kanade. Po sprísnení podmienok budú nové kontrakty schvaľované iba "výnimočne". Zároveň začiatkom novembra nariadila trom čínskym spoločnostiam, aby predali svoje podiely v kanadských ťažobných firmách, ktoré pôsobia v oblasti ťažby kritických nerastných surovín.