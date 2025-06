Kanada možno zvýši clá na oceľ a hliník z USA

Ottawa 20. júna (TASR) - Kanada by mohla zvýšiť odvetné clá na oceľ a hliník vyrobené v USA, ak do 30 dní nedosiahne rozsiahlejšiu obchodnú dohodu s prezidentom Donaldom Trumpom, uviedol premiér Mark Carney. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Trump začiatkom tohto mesiaca zvýšil dovozné clá na oceľ a hliník z 25 % na 50 %. Preto z kanadského priemyslu prichádzajú výzvy, aby vláda reagovala. Kanada je najväčším exportérom týchto kovov do USA.



Carney v pondelok (16. 6.) vyhlásil, že sa s Trumpom dohodol, že obe krajiny by sa mali do 21. júla pokúsiť uzavrieť novú ekonomickú a bezpečnostnú zmluvu.



„Kanada 21. júla upraví svoje odvetné clá na americké výrobky z ocele a hliníka na úroveň pokroku, ktorý dosiahneme v rámci širšej obchodnej dohody so Spojenými štátmi,“ povedal Carney na tlačovej konferencii.



Kanada 13. marca uvalila odvetné clá vo výške 25 % na vybrané oceliarske výrobky v hodnote 12,6 miliardy CAD (8 miliárd eur) a hliníkové výrobky v hodnote 3 miliardy CAD.



(1 EUR = 1,5735 CAD)