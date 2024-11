Kanada neočakáva clá na ropu, mnohé rafinérie v USA sú od nej závislé

Ottawa 12. novembra (TASR) - Kanadský energetický sektor nepredpokladá, že by Donaldom Trumpom plánované plošné clá na zahraničné produkty zahrnovali aj kanadskú ropu. Dôvodom ich optimistických očakávaní je fakt, že mnohé americké rafinérie sú závislé od dovozu ropy práve z Kanady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Niektoré kanadské ropné firmy považujú víťazstvo republikánskeho kandidáta Trumpa v amerických prezidentských voľbách za pozitívum. Jeho nástup do prezidentského úradu bude podľa nich znamenať zvýšenie investícií do energetiky naprieč celou Severnou Amerikou. Navyše, jeho víťazstvo môže ďalej podporovať americký dolár, čo je mena, v ktorej aj kanadské firmy dostávajú platby za dodanú ropu.



Trump v predvolebnej kampani sľuboval, že po zvolení zavedie plošné clo vo výške minimálne 10 % na všetky tovary zo zahraničia. Viacerí analytici však pochybujú, že by sa to mohlo dotknúť kanadskej ropy, keďže tá je odlišná od ropy ťaženej v USA a rafinérie, ktoré sú na ňu uspôsobené, by mali veľký problém surovinu z Kanady nahradiť inou.



Mnohé rafinérie na americkom Stredozápade a na pobreží Mexického zálivu investovali nemalé čiastky do úprav, aby mohli spracovávať ťažkú kanadskú ropu. Jej spracovanie je náročnejšie, čo zasa znamená, že je lacnejšia než ľahká americká WTI. Napríklad rafinérie na Stredozápade, ktoré dodávajú ropné produkty do veľkých miest vrátane Chicaga a Detroitu, dovážajú ropu takmer výhradne z Kanady. Zavedenie dovozných ciel by pre ne znamenalo zvýšenie nákladov a následne cien pohonných látok pre motoristov.



Riziko, že Trump uvalí clá na dovoz kanadskej ropy, je tak veľmi malé, domnieva sa Rory Johnston, analytik z Commodity Context. Navyše, očakávané uvoľnenie viacerých regulácií po nástupe Trumpa bude tlačiť aj na Kanadu, aby sa novej situácii prispôsobila. Podľa Tristana Goodmana, šéfa Asociácie kanadských prieskumných a ťažobných firiem, Trumpovo zvolenie za prezidenta USA pravdepodobne prinúti kanadské spoločnosti a vládu zvýšiť investície do posilnenia produktivity, inak budú riskovať, že sa priepasť medzi americkými a kanadskými firmami ešte zvýši.