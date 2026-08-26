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Streda 26. august 2026Meniny má Samuel
< sekcia Ekonomika

Kanada neočakáva rýchle vyriešenie obchodného konfliktu s USA

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Od krachu obchodných rokovaní medzi Washingtonom a Ottawou koncom minulého týždňa sa spor medzi susednými krajinami ešte viac vyostril.

Autor TASR
Winnipeg 26. augusta (TASR) - Kanada neočakáva rýchle vyriešenie obchodného konfliktu s USA, vyhlásil v stredu Wab Kinew, predseda vlády štátu Manitoba po rozhovore s premiérom Markom Carneym. Diskusie sa týkali programov, ktoré podporia ekonomiku na viac ako dva roky do skončenia funkčného obdobia amerického prezidenta Donalda Trumpa, priblížil Kinew. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Od krachu obchodných rokovaní medzi Washingtonom a Ottawou koncom minulého týždňa sa spor medzi susednými krajinami ešte viac vyostril. Počas víkendu Spojené štáty uvalili clá vo výške 50 % na kanadský tovar v hodnote približne 20 miliárd dolárov (17,15 miliardy eur). Kanada následne oznámila odvetné clá zhruba v rovnakom objeme a zároveň predstavila balík opatrení na pomoc odvetviam poškodeným americkými clami v celkovej hodnote 7,5 miliardy kanadských dolárov (4,64 miliardy eur).

„Ostávajú mu (Trumpovi) ešte dva roky v úrade. Mali by sme sa pripraviť na to, že s ním budeme ešte dva roky konfrontovaní a dúfať, že potom sa do Ameriky vráti rozum,“ povedal Kinew v skoršom rozhovore. Američania si v určitom okamihu uvedomia, akú veľkú záťaž táto administratíva znamená pre ich životné náklady, dodal premiér štátu Manitoba.

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