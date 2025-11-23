Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kanada obnoví obchodné rokovania s USA, keď bude vhodná príležitosť

Trump minulý mesiac pozastavil rokovania pre reklamu namierenú proti jeho colnej politike, za ktorou stála vláda provincie Ontário.

Johannesburg/Ottawa 23. novembra (TASR) - Kanada obnoví obchodné rokovania so Spojenými štátmi, keď na to bude vhodná príležitosť, uviedol v nedeľu kanadský premiér Mark Carney. Dodal, že aktuálne nemá naliehavú záležitosť, ktorú by musel riešiť s prezidentom Donaldom Trumpom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

„Sme veľmi zaneprázdnení budúcnosťou Kanady a novými partnerstvami. S prezidentom Trumpom budeme rokovať pravdepodobne v priebehu najbližších dvoch týždňov,“ povedal Carney novinárom na okraj stretnutia lídrov G20 v Johannesburgu. „Vrátime sa k rokovaniam, keď to bude vhodné.“

Carney zopakoval, že je otvorený dialógu. „V súčasnosti nemám nič naliehavé, o čom by som musel s prezidentom Trumpom hovoriť. Keď sa Amerika bude chcieť vrátiť k obchodným rokovaniam, budeme v nich pokračovať.“

Kanada by chcela dosiahnuť s USA dohodu o znížení dovozných ciel na oceľ, hliník a automobily.
