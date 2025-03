Kanada odpovedala na clá USA, dotknú sa tovarov za vyše 102 mld. eur

Ottawa 4. marca (TASR) - Kanadská vláda zareagovala na rozhodnutie USA zaviesť vysoké dovozné clá na kanadský tovar odvetnými krokmi a uvaliť clá na dovoz amerických tovarov v prepočte za vyše 102 miliárd eur. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Bloomberg a Reuters.



"Kanada nenechá toto neoprávnené rozhodnutie bez odpovede," povedal v pondelok večer (3. 3.) v reakcii na americké dovozné clá kanadský premiér Justin Trudeau. Odvetné opatrenia sú rovnaké, aké Kanada signalizovala vo februári, keď americký prezident Donald Trump podpísal exekutívny príkaz na zavedenie ciel na kanadské tovary vo výške 25 %. Ich vstup do platnosti odložil o mesiac, v utorok však začali platiť, rovnako ako 25-percentné clá na tovary z Mexika a 20-percentné clá na tovary z Číny. Miernejšie sú iba clá na dovoz energetických produktov z Kanady, na ktoré sa vzťahuje clo na úrovni 10 %.



V prvej fáze Kanada zavádza s okamžitou platnosťou dovozné clo vo výške 25 % na americké produkty v celkovej hodnote zhruba 30 miliárd kanadských dolárov (19,86 miliardy eur). Zoznam zahrnuje 1256 výrobkov ako pomarančový džús, víno, liehoviny, pivo, káva, kozmetické výrobky, obuv, oblečenie, papier a výrobky z neho či motorky.



V druhej fáze plánuje uvaliť clo v rovnakej výške na tovary za 125 miliárd CAD (82,76 miliardy eur), pričom toto clo by do platnosti vstúpilo do troch týždňov. Zoznam produktov zaradených do druhej fázy bude už zahrnovať výrobky vyššej hodnoty ako osobné autá, nákladné vozidlá, komponenty pre lietadlá, oceľ a hliník, ale aj niektoré potraviny ako mäso, ovocie, zeleninu a mliečne výrobky. Celkovo sa tak kanadské clá dotknú amerických tovarov v prepočte za 102,6 miliardy eur.



Trudeau zároveň dodal, že dovozné clá na výrobky z USA zostanú v platnosti dovtedy, dokiaľ Washington od svojich opatrení neustúpi. "V prípade, že bude v tejto politike pokračovať, kanadská vláda už začala rokovania s predstaviteľmi kanadských provincií a teritórií o uplatnení rôznych netarifných opatrení," dodal Trudeau.



Rozhodnutie Trumpa uvaliť dovozné clá na kanadské produkty ohrozuje jeden z najväčších bilaterálnych obchodných vzťahov na svete. Kanada je najväčším dovozcom tovarov z USA a platí to aj naopak, pričom hodnota vzájomného obchodu v tovaroch a službách predstavovala ročne viac než 900 miliárd USD (860 miliárd eur).



(1 EUR = 1,5104 CAD, 1 EUR = 1,0465 USD)