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Kanada oznámila odvetné clá na americké produkty
Kanadská vláda v utorok zároveň oznámila opatrenia na pomoc americkými clami poškodeným subjektom.
Autor TASR
Ottawa/Washington 25. augusta (TASR) - Kanada oznámila na americké produkty odvetné dovozné clá vo výške až 50 %. Reagovala tak na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa uvaliť od soboty 22. augusta na viaceré kanadské výrobky 50-percentné clá. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.
Kanadská vláda uviedla, že clá vo výške 15 %, 25 % a 50 % začnú platiť od 8. septembra, pričom sa dotknú približne 700 produktov dovážaných z USA. Kanada tak na americké clá odpovedá rovnakou mincou, povedal v súvislosti s najnovšou obchodnou vojnou medzi susednými krajinami kanadský minister financií Francois-Philippe Champagne. Dotknú sa najmä domácich spotrebičov, papierenských výrobkov, agroproduktov, elektroniky, ale aj výrobkov v oceliarskom a hlinikárskom priemysle.
V sobotu zaviedli USA 50-percentné clá na niektoré kanadské produkty po tom, ako sa vyjednávačom nepodarilo na poslednú chvíľu dosiahnuť novú obchodnú dohodu. Clá zasiahli kanadské produkty v celkovej hodnote približne 20 miliárd USD (17,15 miliardy eur), pričom tam patria napríklad nábytok, hokejky, med či víno. Kanadský premiér Mark Carney prisľúbil odvetné opatrenia v rovnakej hodnote s platnosťou od 8. septembra, pričom vláda teraz zverejnila detaily.
Trump následne v pondelok konflikt ešte zostril, keď oznámil, že od budúceho roka USA zvýšia clá na 50 % na kanadské osobné autá, nákladné vozidlá, autokomponenty a oceľ. V súčasnosti uplatňuje Washington podľa kanadských oficiálnych dát na kanadské osobné a nákladné autá a s nimi súvisiace komponenty 25-percentné clo. Na dovoz ocele, hliníka a medi uplatňujú dovozné clo vo výške od 10 % do 50 %.
Kanadská vláda v utorok zároveň oznámila opatrenia na pomoc americkými clami poškodeným subjektom. Balík opatrení v celkovej hodnote 7,5 miliardy kanadských dolárov (4,64 miliardy eur) by podľa Champagnea mal ochrániť firmy, ich zamestnancov, ale aj ľudí pôsobiacich v poľnohospodárstve.
(1 EUR = 1,1662 USD, 1 EUR = 1,6163 CAD)
Kanadská vláda uviedla, že clá vo výške 15 %, 25 % a 50 % začnú platiť od 8. septembra, pričom sa dotknú približne 700 produktov dovážaných z USA. Kanada tak na americké clá odpovedá rovnakou mincou, povedal v súvislosti s najnovšou obchodnou vojnou medzi susednými krajinami kanadský minister financií Francois-Philippe Champagne. Dotknú sa najmä domácich spotrebičov, papierenských výrobkov, agroproduktov, elektroniky, ale aj výrobkov v oceliarskom a hlinikárskom priemysle.
V sobotu zaviedli USA 50-percentné clá na niektoré kanadské produkty po tom, ako sa vyjednávačom nepodarilo na poslednú chvíľu dosiahnuť novú obchodnú dohodu. Clá zasiahli kanadské produkty v celkovej hodnote približne 20 miliárd USD (17,15 miliardy eur), pričom tam patria napríklad nábytok, hokejky, med či víno. Kanadský premiér Mark Carney prisľúbil odvetné opatrenia v rovnakej hodnote s platnosťou od 8. septembra, pričom vláda teraz zverejnila detaily.
Trump následne v pondelok konflikt ešte zostril, keď oznámil, že od budúceho roka USA zvýšia clá na 50 % na kanadské osobné autá, nákladné vozidlá, autokomponenty a oceľ. V súčasnosti uplatňuje Washington podľa kanadských oficiálnych dát na kanadské osobné a nákladné autá a s nimi súvisiace komponenty 25-percentné clo. Na dovoz ocele, hliníka a medi uplatňujú dovozné clo vo výške od 10 % do 50 %.
Kanadská vláda v utorok zároveň oznámila opatrenia na pomoc americkými clami poškodeným subjektom. Balík opatrení v celkovej hodnote 7,5 miliardy kanadských dolárov (4,64 miliardy eur) by podľa Champagnea mal ochrániť firmy, ich zamestnancov, ale aj ľudí pôsobiacich v poľnohospodárstve.
(1 EUR = 1,1662 USD, 1 EUR = 1,6163 CAD)