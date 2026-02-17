< sekcia Ekonomika
Kanada plánuje podstatne rozšíriť domácu výrobu zbraní
Autor TASR
Ottawa 17. februára (TASR) - Kanada v snahe znížiť svoju závislosť od USA plánuje podstatne zvýšiť množstvo zbraní, ktoré nakupuje od domácich firiem. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Kanada v súčasnosti vynakladá 70 % svojho zbrojárskeho rozpočtu na americké produkty, čo je podľa premiéra Marka Carneyho veľa. Cieľom je, aby tento 70-percentný podiel nakoniec dosiahli kanadské firmy, uvádza sa v novej obrannej stratégii, ktorú zverejnila kanadská vláda v utorok. V júni minulého roka sa Ottawa zaviazala zvýšiť obranné výdavky na 2 % hrubého domáceho produktu už vo fiškálnom roku 2025/2026. Záväzok voči NATO by tak Kanada splnila o päť rokov skôr, ako si pôvodne predsavzala.
„V tomto neistom svete je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby Kanada mala schopnosť udržať si vlastnú obranu a chrániť svoju suverenitu,“ uvádza sa v dokumente.
Kanada podľa stratégie ďalej plánuje v nasledujúcich desiatich rokoch zvýšiť verejné investície do výskumu a vývoja v oblasti obrany o 85 %, príjmy obranného priemyslu o viac ako 240 %, vývoz obranného materiálu o 50 %. Zároveň má vzniknúť až 125.000 nových pracovných miest.
V reakcii na konfrontačnú obchodnú politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý zaviedol clá na kľúčový dovoz z Kanady, Carney uviedol, že Ottawa zvažuje, či má zrušiť navrhovaný nákup stíhačiek F-35 od amerického výrobcu Lockheed Martin a namiesto toho kúpiť iné lietadlá. Preskúmanie dohody o F-35 plánovala vláda pôvodne ukončiť pred niekoľkými mesiacmi, termín však posunula.
Vlani v decembri Kanada schválila pripojenie sa k iniciatíve EU SAFE (Security Action for Europe), ktorá kanadským obranným spoločnostiam poskytne rozšírený prístup na európsky trh.
