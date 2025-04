Kanada podala sťažnosť na clá na dovoz áut do USA

Ženeva 7. apríla (TASR) - Kanada podala v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO) sťažnosť na vysoké clá na dovoz áut do USA. Oznámila to v pondelok globálna organizácia so sídlom v Ženeve. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



WTO uviedla, že Kanada požiadala o konzultácie v súvislosti so sporom vo veci zavedenia ciel v USA vo výške 25 % na automobily a automobilové diely z Kanady.



Žiadosť bola podaná minulý štvrtok (3. 4.), v deň, keď nadobudli platnosť clá pre všetky autá a automobilové diely, ktoré sa nevyrábajú v Spojených štátoch, ale k členom WTO sa žiadosť dostala až v pondelok.



Kanadská vláda vo svojej žiadosti argumentuje, že clá sú „v rozpore so záväzkami Spojených štátov“ podľa medzinárodných obchodných zákonov.



Kanada okamžite pristúpila k odvete a oznámila, že od 10. apríla uvalí 25-percentné clo na vozidlá dovážané zo Spojených štátov.



Trump od svojho nástupu k moci v januári odštartoval sériu ciel, pričom minulý týždeň zaviedol dovozné poplatky pre všetky krajiny a tovary, čo spôsobilo kolaps trhov.



Kanada bola do značnej miery ušetrená od rozsiahlych globálnych ciel, ktoré Trump oznámil minulý týždeň, keďže Washington udelil výnimku pre tovar, ktorý je v súlade s dohodou o voľnom obchode medzi USA, Kanadou a Mexikom, čo sa vzťahuje na väčšinu produktov. Napriek tomu Kanada, ktorá je jedným z najväčších obchodných partnerov USA, stále okrem ciel na automobily čelí aj americkým clám na oceľ, hliník a ďalšie produkty.



Očakáva sa, že clá na automobily a autodiely budú obzvlášť bolestivé pre krajiny Severnej Ameriky, kde sú tieto trhy silne integrované.



Konzultácie v rámci WTO poskytujú stranám príležitosť prediskutovať spornú záležitosť a nájsť uspokojivé riešenie bez toho, aby sa pokračovalo v súdnom spore. Ak sa spor ani po 60 dňoch nevyrieši, môže sťažovateľ požiadať o rozhodnutie porotu.