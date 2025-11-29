< sekcia Ekonomika
Kanada postaví ropovod, aby znížila závislosť od exportu ropy do USA
Projekt prichádza uprostred rastúceho napätia s Washingtonom od znovuzvolenia prezidenta Donalda Trumpa, ktorý nielenže uvalil clá na dovoz z krajiny, ale aj verejne obhajoval anexiu Kanady.
Autor TASR
Washington 29. novembra (TASR) - Kanadský premiér Mark Carney podpísal memorandum o porozumení o výstavbe ropovodu s dĺžkou viac ako 1000 kilometrov vedúceho k Tichému oceánu. Jedným z cieľov jeho výstavby je oslobodiť krajinu od závislosti od vývozu do USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Ottawa podľa dohody s provinciou Alberta podporí výstavbu ropovodu, ktorý by mal denne prepravovať 1 milión barelov (1 barel = 159 litrov) ropy z Alberty do exportného terminálu na západnom pobreží. Odtiaľ sa bude ropa prepravovať predovšetkým do Ázie, ako v piatok (28. 11.) uviedli kanadské médiá.
Carney pri príležitosti slávnostného podpisu dohody povedal, že ropovod posilní Kanadu a zvýši jej nezávislosť. Takisto poznamenal, že tradične blízke vzťahy so Spojenými štátmi sú teraz často nevýhodou.
Premiérka Alberty Danielle Smithová v tejto súvislosti uviedla, že ropovod by znamenal, že Alberta a Kanada už nebudú závislé len od jedného zákazníka.
Proti projektu ropovodu sa však ostro postavili ekologickí aktivisti a jeden minister na protest odstúpil. Kritici obviňujú vládu, že sa vzdala svojich klimatických cieľov a namiesto toho posilňuje ropný priemysel.
