Kanada rokuje s Európou o vývoze energií z východného pobrežia

Ottawa 29. júna (TASR) - Kanada rokuje so svojimi európskymi spojencami vrátane Španielska a Nemecka o vývoze ropy a plynu zo svojho východného pobrežia. Cieľom je zmierniť nedostatok energií v Európe a poskytnúť alternatívu k ich dovozu z Ruska. Uviedla to v stredu ministerka zahraničných vecí Melanie Jolyová. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Pre Kanadu je dôležité, aby bola schopná pomôcť našim európskym priateľom, ktorí sa vyrovnávajú s veľmi náročnou energetickou realitou," povedala Jolyová novinárom. Dodala, že je potrebné urobiť to takým spôsobom, ktorý by riešil aj problémy v oblasti zmeny klímy.



"A presne takéto rozhovory vedieme, najmä s Nemcami, a tiež so Španielmi," povedala.



Nemecko sa po invázii Ruska na Ukrajinu ponáhľa s postupným ukončením dovozu ruskej energie a hľadá alternatívne dodávky a zdroje.



Kanada a Nemecko rokujú o možnostiach vývozu skvapalneného zemného plynu (LNG) do Európy cez terminál na východnom pobreží Kanady, informovala v utorok (28. 6.) agentúra Reuters s odvolaním sa na predstaviteľa nemeckej vlády.



Nemecký kancelár Olaf Scholz a kanadský premiér Justin Trudeau o tom diskutovali tento týždeň na okraji summitu G7, siedmich najvyspelejších ekonomík sveta.



Kanada, ktorá je šiestym najväčším producentom zemného plynu na svete, v súčasnosti nemá žiadne zariadenia na LNG na východnom pobreží.



Kanadský minister prírodných zdrojov Jonathan Wilkinson v máji povedal, že Ottawa zvažuje urýchlenie dvoch navrhovaných projektov na vývoz LNG na východnom pobreží – zariadenia na LNG španielskej spoločnosti Repsol v New Brunswicku a zariadenia v Goldboro v Novom Škótsku navrhnuté spoločnosťou Pieridae Energy.