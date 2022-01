Kanada ruší povinné očkovanie pre svojich kamionistov

Ottawa 13. januára (TASR) - Kanada, ktorá pôvodne plánovala zaviesť pre vodičov kamiónov povinné očkovanie proti novému koronavírusu, zo svojich požiadaviek čiastočne ustúpila a svojim vodičom umožní aj naďalej bezproblémový prejazd cez kanadsko-americké hranice. Informoval o tom Kanadský úrad pohraničnej služby (CBSA).



Kanadská vláda tak ustúpila tlaku predstaviteľov kamiónovej dopravy a opozičných politikov. Tí poukazovali na hroziaci nedostatok vodičov kamiónov, čo by znamenalo ďalšie problémy v dodávkach tovarov a zrýchlenie inflácie. Podľa CBSA sa však povinnosť očkovania ruší iba pre kanadských vodičov. Nemení sa pre vodičov kamiónov z USA. Tí sa budú musieť od 15. januára preukazovať potvrdením o zaočkovaní.



Zdroj z kanadskej vlády potvrdil, že vláda pôvodné rozhodnutie upravila v obave z narušenia dodávateľských sietí. Viac než dve tretiny z tovarov v hodnote 650 miliárd kanadských dolárov (455,79 miliardy eur), ktoré sa ročne prepravia medzi Kanadou a USA, zabezpečuje cestná doprava. Kanadské združenie kamiónovej dopravy odhaduje, že povinnosť očkovania by mohla z kľúčovej kamiónovej dopravy vyradiť zhruba 16.000 vodičov. To je približne 10 % z ich súčasného počtu.



Kanada pritom už teraz zápasí s vysokou infláciou, ktorú do veľkej miery spôsobilo narušenie dodávateľských sietí. Inflácia dosiahla v novembri 4,7 %, čo predstavuje vyše 18-ročné maximum.



(1 EUR = 1,4261 CAD)