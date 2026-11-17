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Kanada sa dohodla s Čínou na ďalšom znížení ciel
Nové zníženie ciel oznámili po tom, ako sa Carney stretol s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom na samite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v Číne.
Autor TASR
Šen-čen 17. novembra (TASR) - Kanada a Čína v utorok oznámili ďalšie zníženie ciel na výrobky vrátane morských plodov a ocele. Kanadský premiér Mark Carney tak pokračuje v snahe obmedziť závislosť krajiny od Spojených štátov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Nové zníženie ciel oznámili po tom, ako sa Carney stretol s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom na samite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v Číne. Opatrenia nadväzujú na prelomovú januárovú dohodu, ktorej cieľom je odstrániť obchodné bariéry a zlepšiť vzájomné vzťahy.
Carney na sociálnej sieti X uviedol, že Kanada a Čína prehodnotili vzájomné vzťahy. Dodal, že s čínskym prezidentom potvrdili pokrok v oblasti obchodu, energetiky, cestovného ruchu či kultúry. Si Ťin-pching označil zlepšenie vzťahov za „obrat k lepšiemu“.
Na základe januárovej dohody sa podľa kanadského premiéra podarilo obnoviť prístup na čínsky trh pri viac ako 90 percentách obchodu, na ktorý sa predtým vzťahovali clá. Ide o tovar v hodnote takmer 7,5 miliardy kanadských dolárov (6,8 miliardy eur).
Peking po novom zníži clá na ďalší kanadský vývoz v hodnote približne 400 miliónov kanadských dolárov (363 miliónov eur), najmä na mrazené bravčové mäso, ryby a morské plody. Ottawa na oplátku predĺži o dva roky výnimky z ciel na niektoré čínske výrobky z ocele a hliníka.
Carney uviedol, že Kanada je „výrazne pred plánovaným harmonogramom“ pri plnení cieľa zvýšiť vývoz do Číny do konca tohto desaťročia o 50 percent.
Vzťahy oboch krajín sa zhoršili v roku 2018 po zatknutí dcéry zakladateľa spoločnosti Huawei v Kanade a následnom zadržaní dvoch Kanaďanov v Číne pre podozrenie zo špionáže.
Carney sa snaží rozšíriť okruh obchodných partnerov aj v reakcii na americké clá na kanadský automobilový priemysel. Kanada zároveň ukončila rokovania o dohode o voľnom obchode s Filipínami a pripravuje širšiu obchodnú dohodu s celým 11-členným Združením krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN).
Nové zníženie ciel oznámili po tom, ako sa Carney stretol s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom na samite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v Číne. Opatrenia nadväzujú na prelomovú januárovú dohodu, ktorej cieľom je odstrániť obchodné bariéry a zlepšiť vzájomné vzťahy.
Carney na sociálnej sieti X uviedol, že Kanada a Čína prehodnotili vzájomné vzťahy. Dodal, že s čínskym prezidentom potvrdili pokrok v oblasti obchodu, energetiky, cestovného ruchu či kultúry. Si Ťin-pching označil zlepšenie vzťahov za „obrat k lepšiemu“.
Na základe januárovej dohody sa podľa kanadského premiéra podarilo obnoviť prístup na čínsky trh pri viac ako 90 percentách obchodu, na ktorý sa predtým vzťahovali clá. Ide o tovar v hodnote takmer 7,5 miliardy kanadských dolárov (6,8 miliardy eur).
Peking po novom zníži clá na ďalší kanadský vývoz v hodnote približne 400 miliónov kanadských dolárov (363 miliónov eur), najmä na mrazené bravčové mäso, ryby a morské plody. Ottawa na oplátku predĺži o dva roky výnimky z ciel na niektoré čínske výrobky z ocele a hliníka.
Carney uviedol, že Kanada je „výrazne pred plánovaným harmonogramom“ pri plnení cieľa zvýšiť vývoz do Číny do konca tohto desaťročia o 50 percent.
Vzťahy oboch krajín sa zhoršili v roku 2018 po zatknutí dcéry zakladateľa spoločnosti Huawei v Kanade a následnom zadržaní dvoch Kanaďanov v Číne pre podozrenie zo špionáže.
Carney sa snaží rozšíriť okruh obchodných partnerov aj v reakcii na americké clá na kanadský automobilový priemysel. Kanada zároveň ukončila rokovania o dohode o voľnom obchode s Filipínami a pripravuje širšiu obchodnú dohodu s celým 11-členným Združením krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN).