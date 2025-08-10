Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kanada sa pripojí k spojencom a zníži cenový strop na ruskú ropu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Podľa ministerstva Kanada zníži cenový strop na ruskú ropu z terajšej úrovne 60 USD (51,51 eura) za barel (159 litrov) na 47,60 USD/barel.

Autor TASR
Ottawa 10. augusta (TASR) - Kanadská vláda sa plánuje pripojiť k svojim spojencom a znížiť cenový strop na ruskú ropu. Uviedlo to koncom tohto týždňa kanadské ministerstvo financií. Informovala o tom agentúra Reuters.

Rovnako sa teraz vyjadrilo aj kanadské ministerstvo financií. Ako povedal minister Francois-Philippe Champagne, „ďalším znížením cenového stropu na ruskú ropu Kanada a jej partneri zvyšujú ekonomický tlak na Moskvu a obmedzujú tak kľúčové zdroje financovania nelegálnej ruskej vojny“.

(1 EUR = 1,1648 USD)
.

