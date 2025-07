Kanada sa snaží o dohodu s ASEAN v rámci diverzifikácie obchodu

Ottawa/Kuala Lumpur 10. júla (TASR) - Kanada sa snaží finalizovať dohodu o voľnom obchode s krajinami juhovýchodnej Ázie v rámci snahy o expanziu na nové trhy a reakciu na vysoké clá v USA. Uviedla to ministerka zahraničných vecí Anita Anandová. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa Anandovej Kanada má v úmysle pokračovať v multilaterálnom obchodnom vzťahu s desaťčlenným Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN). Verí, že globálnu ekonomiku bude v nasledujúcich rokoch poháňať tento región, dodala.



Obe strany pracujú na finalizácii textu dohody o voľnom obchode, povedala Anandová po stretnutí s kolegami z bloku ASEAN v malajzijskom hlavnom meste.



„Je to zložité, ale veľmi sa tešíme, že to bude čo najskôr dokončené,“ dodala bez ďalších podrobností.



Anandová uviedla, že dohoda o voľnom obchode medzi združením ASEAN a Kanadou je jedným zo spôsobov, ako môže Kanada diverzifikovať svoje obchodné vzťahy nad rámec skupiny G7 (siedmich najbohatších ekonomík sveta).



Okrem obchodu bude Kanada spolupracovať s ASEAN aj v oblasti energetiky, potravinovej bezpečnosti, digitálnej ekonomiky a umelej inteligencie, dodala.



Kanadské spoločnosti posilňujú obchod so spojencami mimo USA a s menšími trhmi, pretože sa snažia minimalizovať ekonomické škody spôsobené clami amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Kanada, najväčší dodávateľ ocele a hliníka do Spojených štátov, čelí clám, ktoré Trump uvalil na oba kovy aj na vývoz automobilov.



Vláda v Ottawe dúfa, že do 21. júla dosiahne obchodnú dohodu s Washingtonom. Ak sa jej to nepodarí, môže uvaliť odvetné clá na USA.



Anandová sa odmietla vyjadriť k tomu, ako rokovania pokračujú, ale povedala, že Kanada sa teší na konštruktívnu dohodu so Spojenými štátmi.