< sekcia Ekonomika
Kanada sa vrátila k obchodnému prebytku, podporili ju ropa a zlato
Kanada podľa štatistikov vykázala v marci prebytok v obchode s tovarom 1,78 miliardy kanadských dolárov (1,12 miliardy eur).
Autor TASR
Ottawa 5. mája (TASR) - Kanadský obchod s tovarom sa vrátil v marci k prebytku, pod čo sa podpísal rast cien ropy a zvýšený dopyt po zlate. Tieto faktory viedli k výraznému rastu exportu Kanady, zatiaľ čo dovoz klesol. Informovali o tom agentúra Reuters a server CTV News, ktoré zverejnili najnovšie údaje kanadského štatistického úradu.
Kanada podľa štatistikov vykázala v marci prebytok v obchode s tovarom 1,78 miliardy kanadských dolárov (1,12 miliardy eur). V predchádzajúcom mesiaci vykázala deficit na úrovni 5,11 miliardy CAD.
Kanada tak zaznamenala prebytok prvýkrát za šesť mesiacov. Vojna v Iráne totiž zvýšila ceny ropy, čo znamenalo vyššiu hodnotu exportu z krajiny. Cena zlata síce klesla, avšak vysoký dopyt po drahom kove opätovne podporil kanadský vývoz. Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali ďalší schodok, a to na úrovni 2,88 miliardy CAD.
Vzrástol aj politicky citlivý export Kanady do USA. Dosiahol 48,51 miliardy CAD, čo predstavuje medzimesačný rast o 8,3 % a najvyššiu úroveň za ostatný rok. Dovoz z USA klesol o 1,2 % na 41,44 miliardy CAD.
(1 EUR = 1,591 CAD)
Kanada podľa štatistikov vykázala v marci prebytok v obchode s tovarom 1,78 miliardy kanadských dolárov (1,12 miliardy eur). V predchádzajúcom mesiaci vykázala deficit na úrovni 5,11 miliardy CAD.
Kanada tak zaznamenala prebytok prvýkrát za šesť mesiacov. Vojna v Iráne totiž zvýšila ceny ropy, čo znamenalo vyššiu hodnotu exportu z krajiny. Cena zlata síce klesla, avšak vysoký dopyt po drahom kove opätovne podporil kanadský vývoz. Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali ďalší schodok, a to na úrovni 2,88 miliardy CAD.
Vzrástol aj politicky citlivý export Kanady do USA. Dosiahol 48,51 miliardy CAD, čo predstavuje medzimesačný rast o 8,3 % a najvyššiu úroveň za ostatný rok. Dovoz z USA klesol o 1,2 % na 41,44 miliardy CAD.
(1 EUR = 1,591 CAD)