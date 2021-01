Kanada schválila návrat lietadla Boeing 737 MAX do prevádzky

Ottawa 18. januára (TASR) - Kanadské ministerstvo dopravy v pondelok oznámilo, že schválilo návrat lietadla Boeing 737 MAX do prevádzky od stredy 20. januára. Skončilo sa tak takmer dvojročné uzemnenie týchto strojov po tragických nehodách.



Ministerstvo uviedlo, že po preskúmaní konštrukčných zmien a dodatočnom výcviku pilotov ruší od 20. januára existujúce nariadenie o zákaze komerčnej prevádzky Boeingov 737 MAX vo vzdušnom priestore Kanady.



Očakáva tiež, že kanadské letecké spoločnosti budú pripravené vrátiť lietadlo na oblohu „v najbližších dňoch a týždňoch“.



Kanadský letecký dopravca číslo dva, WestJet, oznámil, že plánuje vrátiť svoju flotilu lietadiel Boeing 737 MAX do vzduchu vo štvrtok 21. januára po tom, čo koncern Boeing vyriešil technické problémy a zdokonalil výcvik pilotov.



Aj spoločnosti Air Canada a Sunwing majú vo svojich flotilách lietadlá 737 MAX.



Kríza modelov MAX sa začala haváriou tohto lietadla v Indonézii v roku 2018, po ktorej nasledovala ďalšia v marci 2019 v Etiópii. Dôvodom boli problémy s palubným softvérom. Úrady na celom svete preto nariadili uzemnenie strojov.



Brazília bola prvou krajinou, ktorá už vlani v decembri umožnila návrat 737 MAX do služby na vnútroštátnom lete brazílskeho nízkonákladového dopravcu Gol. Nasledovala spoločnosti American Airlines v Spojených štátoch.