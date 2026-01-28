< sekcia Ekonomika
Kanada úrokové sadzby nezmenila, upozorňuje na nepredvídateľné USA
Kanadská centrálna banka poukázala aj na riziko vážnejších ekonomických problémov v budúcnosti.
Autor TASR
Montreal 28. januára (TASR) - Kanadská centrálna banka v stredu v súlade s očakávaniami ponechala svoju kľúčovú úrokovú sadzbu na úrovni 2,25 %. Banka upozornila, že ekonomika krajiny je naďalej ohrozená „nepredvídateľnou obchodnou politikou USA“. Po sérii redukcií sadzieb, ktoré sa začali v roku 2024, Bank of Canada naznačila, že chce držať sadzby nezmenené čo najdlhšie, čiastočne aj preto, aby posúdila vplyvy ciel amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Trumpov protekcionizmus vyvolal v Kanade „štrukturálnu zmenu“, keďže pre prepojenosť ekonomík oboch krajín je kanadské hospodárstvo mimoriadne citlivé voči americkým clám, uviedla banka. „Obchodné obmedzenia zo strany USA a neistota naďalej narúšajú rast v Kanade,“ dodala.
Kanadská centrálna banka poukázala aj na riziko vážnejších ekonomických problémov v budúcnosti. Trump doteraz vo všeobecnosti dodržiava dohodu o voľnom obchode medzi USA, Mexikom a Kanadou (USMCA), ktorú podpísal počas svojho prvého funkčného obdobia. Americké clá na autá, oceľ či hliník Kanadu tvrdo zasiahli, ale viac ako 85 % všetkého bilaterálneho obchodu zostalo podľa podmienok USMCA bez ciel. Dohoda však bude v nasledujúcich mesiacoch predmetom revíznych rokovaní. „Nadchádzajúca revízia USMCA predstavuje významné riziko,“ poznamenala Bank of Canada.
Trumpov protekcionizmus vyvolal v Kanade „štrukturálnu zmenu“, keďže pre prepojenosť ekonomík oboch krajín je kanadské hospodárstvo mimoriadne citlivé voči americkým clám, uviedla banka. „Obchodné obmedzenia zo strany USA a neistota naďalej narúšajú rast v Kanade,“ dodala.
Kanadská centrálna banka poukázala aj na riziko vážnejších ekonomických problémov v budúcnosti. Trump doteraz vo všeobecnosti dodržiava dohodu o voľnom obchode medzi USA, Mexikom a Kanadou (USMCA), ktorú podpísal počas svojho prvého funkčného obdobia. Americké clá na autá, oceľ či hliník Kanadu tvrdo zasiahli, ale viac ako 85 % všetkého bilaterálneho obchodu zostalo podľa podmienok USMCA bez ciel. Dohoda však bude v nasledujúcich mesiacoch predmetom revíznych rokovaní. „Nadchádzajúca revízia USMCA predstavuje významné riziko,“ poznamenala Bank of Canada.