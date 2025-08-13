< sekcia Ekonomika
Kanada vyjadrila sklamanie z nových ciel na dovoz repky do Číny
Autor TASR
Peking/Ottawa 13. augusta (TASR) - Kanada je „hlboko sklamaná“ z rozhodnutia Číny zaviesť dočasné clo na kanadskú repku. Peking ako dôvod uviedol, že Ottawa dodáva túto plodinu na čínsky trh za dampingové ceny. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Ekonomické a politické vzťahy medzi Pekingom a Ottawou sa v predchádzajúcich rokoch zhoršili, pričom dôsledky často znášajú poľnohospodárske produkty.
Čínske ministerstvo obchodu oznámilo, že od štvrtka (14. 8.) začne zavádzať dočasné clo vo výške 75,8 % na dovoz kanadskej repky po tom, čo predbežné vyšetrovanie odhalilo damping. Dodalo, že poplatok sa bude uhrádzať vo forme „zálohy“, kým nebudú dokončené nové opatrenia.
Kanada v reakcii vyjadrila „hlboké sklamanie z rozhodnutia Číny“ a poprela damping. Kanadský minister zahraničného obchodu Maninder Sidhu aj minister poľnohospodárstva Heath MacDonald v spoločnom vyhlásení uviedli, že kanadskí farmári dodávajú na trhy doma aj v zahraničí potraviny svetovej triedy.
„Sme naďalej pripravení viesť konštruktívny dialóg s čínskymi predstaviteľmi,“ dodali.
Zástupcovia priemyslu varovali, že clá zvýšia tlak na kanadských farmárov.
„Ak sa riešenie nenájde rýchlo, dôsledky sa rýchlo prejavia na našich farmách a v našich vidieckych komunitách,“ uviedol vo vyhlásení Rick White, prezident Kanadskej asociácie pestovateľov repky olejnej.
Kanada patrí medzi najväčších svetových producentov repky olejnej, ktorá sa používa na výrobu kuchynského oleja aj bionafty. Väčšina exportu kanadskej repky smeruje do dvoch destinácií - Spojených štátov a Číny. Obe tieto krajiny nedávno zaviedli clá na dovoz z Kanady.
Čínske úrady začali vyšetrovať dodávky kanadskej repky olejnej vlani v septembri a ministerstvo obchodu v utorok (12. 8.) uviedlo, že podľa predbežných zistení dovoz z Kanady spôsobil čínskemu domácemu priemyslu „značné škody“.
V marci Peking zaviedol stopercentné clo na kanadský repkový olej, hrach a olejné výlisky, čo je druh krmiva pre zvieratá, v reakcii na rozhodnutie Ottawy z minulého roka zaviesť 100-percentné clá na elektrické vozidlá dovážané z Číny.
Najnovšie rozhodnutie v kombinácii s existujúcimi clami znamená, že „čínsky trh je pre kanadský repkový priemysel v podstate uzavretý,“ povedal Chris Davison, prezident a generálny riaditeľ Kanadského výboru pre repku.
