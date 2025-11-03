< sekcia Ekonomika
Kanada začala konanie o urovnaní sporu so spoločnosťou Stellantis
Minulý mesiac Kanada výrazne znížila bezcolné dovozné kvóty pre spoločnosti General Motors a Stellantis s odvolaním sa na ich rozhodnutie obmedziť výrobu v krajine.
Autor TASR
Ottawa 3. novembra (TASR) - Kanada v pondelok začala konanie o urovnaní sporu s automobilkou Stellantis v súvislosti s jej rozhodnutím presunúť výrobu z kanadského závodu do závodu v USA. Uviedla to ministerka priemyslu Melanie Jolyová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Automobilová skupina Stellantis minulý mesiac oznámila, že presunie výrobu svojho modelu Jeep Compass z mesta Brampton do USA. To vyvolalo hrozbu právnych krokov zo strany Kanady. Jolyová v rozhovore s poslancami zopakovala, že Ottawa považuje oznámenie automobilky za neprijateľné.
„Začneme tridsaťdňové obdobie formálneho procesu riešenia sporov, aby sme obnovili výrobu v závode Stellantisu v Bramptone. Toto je začiatok procesu riešenia sporov,“ povedala.
Americký prezident Donald Trump tento rok uvalil clá na kanadskú oceľ, hliník a automobily, čo prinútilo Kanadu reagovať rovnako.
