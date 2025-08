Kanada zaznamenala druhý najvyšší deficit v obchode s tovarom

Ottawa 5. augusta (TASR) - Deficit Kanady v obchode s tovarom v júni vzrástol, pričom dosiahol druhú najvyššiu hodnotu v histórii. Export sa síce zvýšil, rast dovozu bol však výraznejší. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje kanadského štatistického úradu StatsCan.



Schodok Kanady v obchode s tovarom dosiahol v júni 5,9 miliardy kanadských dolárov (3,70 miliardy eur). To znamená historicky druhý najvyšší deficit po aprílovom rekorde na úrovni 7,6 miliardy CAD, keď krajina prvýkrát pocítila clá zo strany USA.



Napriek tomu boli výsledky za jún lepšie, než očakávali ekonómovia. Tí počítali s rastom schodku na 6,3 miliardy CAD z májovej úrovne 5,5 miliardy CAD.



Vývoz Kanady vzrástol o 0,9 %, čo v porovnaní s májom predstavuje výrazné spomalenie. Za predchádzajúci mesiac sa export zvýšil o 2 %. Pod rast vývozu sa podpísal najmä export ropy.



Ostro sledovaný kanadský vývoz do USA ako podiel na celkovom exporte v júni výrazne klesol. V danom mesiaci dosiahol 70 %, zatiaľ čo v júni minulého roka predstavoval z celkovej hodnoty kanadského exportu zhruba 83 %. Naopak, obchodný prebytok Kanady s USA klesol v porovnaní s júnom 2024 na polovicu.



Dovoz sa zvýšil o 1,4 % po májovom poklese o 1,6 %. Bol to prvý rast dovozu po troch predchádzajúcich mesiacoch poklesu. Bez započítania jednorazového dovozu v ropnom segmente zaznamenala Kanada v júni pokles dovozu o 1,9 %.



(1 EUR = 1,5928 CAD)