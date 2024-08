Kanada zaznamenala v júli ďalší pokles počtu pracovných miest

Ottawa 9. augusta (TASR) - Kanadská ekonomika zaznamenala v júli nečakaný pokles počtu pracovných miest. Vývoj na trhu ovplyvnili pracovné pozície na čiastočný úväzok, kde došlo k výraznému poklesu. Miera nezamestnanosti sa však udržala na pôvodnej úrovni, pričom analytici počítali s jej rastom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa údajov kanadského štatistického úradu zaniklo v Kanade v júli 2800 pracovných miest. Výsledky prekvapili, keďže ekonómovia oslovení agentúrou Reuters počítali s tvorbou nových pracovných pozícií.



Nečakaný vývoj na pracovnom trhu Kanady ovplyvnili miesta na čiastočný úväzok, z ktorých viaceré zanikli. Naopak, počet miest na plný úväzok sa zvýšil, rozsah ich rastu však nedokázal kompenzovať vývoj v oblasti pozícií na čiastočný úväzok.



Na druhej strane, miera nezamestnanosti sa udržala na úrovni 6,4 %, pričom analytici očakávali jej rast. Už táto úroveň je pritom najvyššia za 2,5 roka, keď vyššia, a to na úrovni 6,5 %, bola v januári 2022.



Analytici počítali so zvýšením miery nezamestnanosti práve na 6,5 % napriek tomu, že odhadovali vytvorenie nových pracovných miest. Vychádzali totiž z rýchleho zvyšovania počtu obyvateľov Kanady, ktoré pracovný trh nestačí absorbovať. Pod súčasné výsledky na trhu práce sa podľa údajov štatistického úradu podpísal fakt, že veľký počet ľudí si prácu v júli nehľadalo.



Júl bol tak už druhým mesiacom po sebe, čo počet pracovných miest v krajine klesol. Údaje by tak podľa ekonómov mohli predstavovať ďalší dôvod pre centrálnu banku, aby aj na ďalšom zasadnutí v septembri znížila úrokové sadzby. K prvej redukcii pristúpila po viac než štyroch rokoch v júni a následne znížila sadzby aj na ostatnom zasadnutí koncom júla.