Ottawa 6. augusta (TASR) - Kanada zaznamenala v júni nečakaný obchodný prebytok, k čomu prispel najmä zvýšený export ropy a zlata. Uviedol to v utorok kanadský štatistický úrad, ktorého údaje zverejnili agentúry AFP a Reuters.



Kanada dosiahla v júni prebytok zahraničného obchodu 638 miliónov kanadských dolárov (422,61 milióna eur). Analytici oslovení agentúrou Reuters pritom počítali s deficitom, a to na úrovni 1,84 miliardy CAD. Vychádzali pritom z májového deficitu, ktorý bol pôvodne stanovený na 1,93 miliardy CAD, štatistici ho však teraz revidovali smerom nadol na 1,61 miliardy CAD.



Obrat vo vývoji kanadského obchodu zabezpečil zvýšený dopyt vo svete po zlate v reakcii na rastúcu politickú a ekonomickú neistotu a spustenie nového ropovodu z provincie Alberta na kanadské tichomorské pobrežie. To umožnilo zvýšiť vývoz tejto suroviny do Ázie. Práve tieto faktory výrazne zvýšili export Kanady, ktorý prvýkrát za štyri mesiace prekonal objem dovozu.



Vývoz Kanady vzrástol v júni o 5,5 %. Zvýšil sa aj dovoz, avšak iba o 1,9 %. Dovoz predstavovali najmä osobné autá a dodávky, ktorých Kanada doviezla v júni rekordný počet. Okrem toho vzrástol aj dovoz farmaceutických výrobkov.



(1 EUR = 1,5097 CAD)