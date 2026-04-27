Kanada zriadi svoj prvý štátny investičný fond
Autor TASR
Toronto 27. apríla (TASR) - Kanada zriadi svoj prvý štátny investičný fond, ktorý bude disponovať počiatočným kapitálom vo výške 25 miliárd kanadských dolárov (15,6 miliardy eur). Tento fond posilní ekonomiku v situácii, keď sa svetový poriadok rozpadá, vyhlásil v pondelok kanadský premiér Mark Carney. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Fond bude mať k dispozícii verejné aj súkromné zdroje na podporu významných projektov, ktoré sú kľúčové pre zníženie hospodárskej závislosti Kanady od Spojených štátov, povedal Carney. „Spojené štáty sa zmenili. Je to ich právo a my na to reagujeme. To je naša povinnosť,“ zdôraznil. Carney spomenul ako príklad Nórsko, ktoré je rovnako ako Kanada bohaté na prírodné zdroje, ale už niekoľko desaťročí vkladá časť svojich príjmov z predaja surovín do štátneho majetkového fondu, ktorý ku koncu marca 2026 spravoval majetok v hodnote 1,83 bilióna eur. Tzv. Fond kanadskej sily (Canada Strong Fund) nasmeruje kapitál do projektov súvisiacich s energetikou, kritickými nerastmi a infraštruktúrou, priblížil kanadský premiér.
Oznámením o založení fondu Carney pokračuje vo svojom úsilí o posilnenie hospodárskej suverenity v čase, keď sa jeho vláda pripravuje na náročné obchodné rokovania s administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Washington žiada zásadné zmeny v existujúcej dohode, na základe ktorej viac ako 85 % obchodnej výmeny medzi USA a Kanadou nepodlieha clám.
Námestník obchodného zástupcu USA Rick Switzer minulý týždeň vyhlásil, že Carney vystupuje „povýšene“ a jeho ego mu bráni konať v najlepšom záujme Kanady. „Povedal by som, že v Kanade to nemá na starosti žiadny dospelý človek. Nikto sa predsa nebude snažiť nahnevať lídra krajiny, s ktorou je absolútne existenciálne prepojený. Je to jednoducho politická nezodpovednosť,“ povedal Switzer. Carney reagoval, že niektorí ľudia preceňujú závislosť Kanady od Spojených štátov. Washingtonu tiež odkázal, že nemá právo diktovať podmienky obchodných rokovaní, ktoré by sa mali začať v lete.
(1 EUR = 1,6023 CAD)
