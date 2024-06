Kanada zvažuje sankčné clá na elektromobily dovážané z Číny

Ottawa 24. júna (TASR) - Kanada uvažuje o zavedení sankčných ciel na elektrické automobily vyrobené v Číne, oznámila v pondelok podpredsedníčka kanadskej vlády Chrystia Freelandová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Vláda otvorí 2. júla 30-dňové konzultačné obdobie, počas ktorého sa bude môcť k tejto otázke vyjadriť verejnosť, uviedla Freelandová. Domáci automobilový sektor podľa nej čelí neférovej konkurencii zo strany Číny, ktorú obvinila z uplatňovania štátom riadenej politiky vytvárania nadmerných kapacít.



"Čínski výrobcovia celkom zámerne vytvárajú globálnu nadmernú ponuku, ktorá poškodzuje výrobcov elektrických vozidiel na celom svete vrátane Kanady," povedala vicepremiérka.



Premiér Ontária, najľudnatejšej kanadskej provincie, ktorá je zároveň hlavným centrom automobilového priemyslu v krajine, minulý týždeň vyzval vládu v Ottawe, aby na elektromobily vyrobené v Číne uvalila minimálne 100-percentné dovozné clo s cieľom ochrániť pracovné miesta.



Americký prezident Joe Biden minulý mesiac predstavil súbor zvýšených ciel na rôzne segmenty čínskeho dovozu vrátane elektromobilov. Európska komisia (EK) zase v polovici júna oznámila, že plánuje zaviesť sankčné clá na elektrické autá dovážané z Číny. Clá až do výšky 38,1 % by sa v určitých prípadoch od začiatku júla uplatňovali so spätnou účinnosťou, ak sa s vládou v Pekingu nepodarí nájsť dohodu.