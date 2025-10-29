< sekcia Ekonomika
Kanadská banka znížila úrokové sadzby, ekonomike škodia americké clá
Bank of Canada v stredu oznámila, že kľúčovú úrokovú sadzbu znížila o štvrť percentuálneho bodu na 2,25 %.
Autor TASR
Ottawa 29. októbra (TASR) - Kanadská centrálna banka znížila úrokové sadzby. Urobila tak rovnaký krok, pre aký sa rozhodla na predchádzajúcom zasadnutí. Ako vtedy, tak aj teraz znížila hlavnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov, pričom uviedla, že dôsledky amerických dovozných ciel na ekonomiku sú evidentné. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.
Bank of Canada v stredu oznámila, že kľúčovú úrokovú sadzbu znížila o štvrť percentuálneho bodu na 2,25 %. Pre tento krok sa rozhodla v reakcii na pokračujúci útlm ekonomiky a očakávania, že inflácia by sa mala držať v blízkosti inflačného cieľa banky stanoveného na 2 %. Dodala však, že je pripravená reagovať, ak by sa vyhliadky zmenili.
Banka dodala, že kanadská ekonomika prechádza momentálne zložitým obdobím, pričom nemalé škody jej spôsobujú dovozné clá uvalené americkým prezidentom Donaldom Trumpom. V tejto súvislosti uviedla, že vplyv amerických dovozných ciel je momentálne „zreteľnejší“. Banka zároveň zhoršila výhľad vývoja ekonomiky na tento aj budúci rok. S miernym zotavením hospodárstva počíta až v roku 2027.
Podľa Bank of Canada ekonomika by tento rok mala zaznamenať rast o 1,2 %. Na začiatku roka predpokladala rast na úrovni 1,8 %. Na budúci rok sa tempo rastu ešte zmierni, a to na 1,1 %. V januári pritom očakávala rovnaký rast ako na tento rok, teda na úrovni 1,8 %.
Až v roku 2027 odhaduje zrýchlenie tempa rastu ekonomiky. Očakáva, že v danom roku vzrastie hrubý domáci produkt (HDP) o 1,6 %.
Čo sa týka inflácie, centrálna banka predpokladá, že tento rok dosiahne v priemere 2 %, teda úroveň inflačného cieľa banky. V januárovej prognóze počítala s tohtoročným rastom spotrebiteľských cien o 2,3 %. Na budúci rok by sa inflácia mala mierne zrýchliť na 2,1 % a na tejto úrovni by podľa odhadov banky mala zotrvať aj v roku 2027.
