Kanadská banka zvýšila kľúčový úrok takmer na 15-ročné maximum

Ottawa 7. decembra (TASR) - Kanadská centrálna banka zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu o ďalších 50 bázických bodov s tým, že inflácia "zostáva na príliš vysokej úrovni". Na druhej strane dodala, že proces sprísňovania menovej politiky sa blíži ku koncu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Bank of Canada v stredu uviedla, že zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu z 3,75 na 4,25 bodu. To znamená rast sadzby už siedmy raz v rade, pričom dosiahla najvyššiu úroveň za takmer 15 rokov. Ako však banka dodala, zvyšovanie úrokových sadzieb je takmer na konci.



Čo sa týka ďalšieho vývoja, Rada guvernérov Bank of Canada bude zvažovať, či je potrebné pokračovať vo zvyšovaní kľúčovej sadzby s cieľom dostať infláciu späť na úroveň inflačného cieľa. Inflačný cieľ je stanovený na 2 %.



Miera inflácie sa v Kanade pohybuje okolo 7 %. Aj keď je podstatne nižšia než v júni, keď dosiahla takmer 40-ročné maximum na úrovni 8,1 %, podľa centrálnej banky je stále vysoká. Na vysokej úrovni ju držia najmä náklady na energie a palivá, zatiaľ čo tempo rastu cien potravín sa zmiernilo.



Niektorí analytici očakávajú, že banka pristúpi k ďalšiemu zvýšeniu hlavnej úrokovej sadzby ešte v januári, pričom zvýšenie odhadujú na 25 bázických bodov. Ďalší nevylučujú, že stredajšie zvýšenie mohlo byť v rámci tohto cyklu sprísňovania menovej politiky posledné.