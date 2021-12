Kanadská centrálna banka očakáva, že vysoká inflácia potrvá dlhší čas

Ottawa 10. decembra (TASR) - Kanadská centrálna banka sa obáva, že faktory, ktoré sú dôvodom vysokej inflácie, ako narušenie dodávateľských reťazcov a s tým spojené zvyšovanie vstupných nákladov, môžu trvať dlhšie, než sa pôvodne čakalo. To by znamenalo aj dlhšie obdobie vysokej inflácie.



Ako povedal viceguvernér kanadskej centrálnej banky Toni Gravelle, zotavovanie ekonomiky z pandémie nového koronavírusu sa postupne zrýchľuje, na druhej strane, inflácia sa už dlhšie drží "výrazne nad kontrolným pásmom banky". To je stanovené na 1 - 3 %. A obáva sa, že nad týmto pásmom zostane dlhší čas.



"Ak problémy v dodávateľskom reťazci a s tým súvisiace tlaky na vstupné náklady budú pretrvávať dlhšie, než sa čakalo, a navyše súbežne bude pokračovať vysoký dopyt, pravdepodobnosť, že inflácia zotrvá vysoko nad kontrolným pásmom banky, sa zvyšuje," povedal Gravelle na stretnutí so zástupcami firiem prostredníctvom videokonferencie.



Takýto vývoj by pre podniky a ekonomiku Kanady znamenal nemalé problémy. Medziročná miera inflácie v Kanade dosiahla v októbri 4,7 %, čo je najvyššia inflácia od februára 2003.