Kanadská centrálna banka opäť znížila kľúčovú úrokovú sadzbu

Ottawa 11. decembra (TASR) - Kanadská centrálna banka v stredu znížila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov na 3,25 % v snahe pomôcť spomaľujúcej sa ekonomike, ktorá čelí zvýšenej neistote v dôsledku hrozby zavedenia nových cien zo strany nastupujúceho prezidenta USA Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Rada guvernérov sa rozhodla znížiť základnú úrokovú sadzbu o ďalších 50 bázických bodov s cieľom podporiť rast a udržať infláciu blízko stredu cieľového pásma 1 % až 3 %," uviedla Bank of Canada vo vyhlásení. Kanadská ekonomika v posledných mesiacoch rástla pomalším tempom, ako sa očakávalo, a v budúcom roku sa rast podľa banky pravdepodobne ešte spomalí.



"Možnosť, že nastupujúca americká administratíva zavedie nové clá na kanadský vývoz do Spojených štátov, zvýšila neistotu a zahmlila hospodársky výhľad," uviedla banka. Inflácia, ktorá v lete klesla na 2 %, by mala v nasledujúcich rokoch zostať naďalej utlmená.



Kanadská ekonomika sa v treťom štvrťroku zvýšila o 1 %. Nadol ju ťahali slabšie podnikové investície a export, zatiaľ čo vzpruhu poskytli vyššie spotrebiteľské výdavky.



Trump pohrozil zavedením 25-percentných ciel na kanadský a mexický dovoz. Novozvolený prezident obviňuje týchto dvoch hlavných obchodných partnerov USA, že nerobia dosť pre zastavenie prílevu nelegálnych migrantov a pašovania drog do USA. Kanadský premiér Justin Trudeau tento týždeň vyhlásil, že takéto clá by boli pre Kanadu "zničujúce". Viac ako tri štvrtiny kanadského vývozu smerujú k južnému susedovi.