Kanadská centrálna banka ponechala hlavnú úrokovú sadzbu nezmenenú

Ottawa 30. júla (TASR) - Kanadská centrálna banka opätovne ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú. Uviedla, že vzhľadom na stále vysokú neistotu, do určitej miery odolnú kanadskú ekonomiku a pokračujúci tlak v oblasti jadrovej inflácie sa rozhodla, že kľúčová úroková sadzba sa meniť nebude. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



Centrálna banka v stredu oznámila, že hlavnú úrokovú sadzbu ponechala na úrovni 2,75 %. Kanada bola prvou krajinou v rámci zoskupenia najväčších svetových ekonomík G7, ktorá minulý rok začala so znižovaním úrokových sadzieb. V stredu však už tretíkrát po sebe ponechala kľúčovú sadzbu na pôvodnej úrovni, pričom poukázala na stále nejasné následky obchodnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa.



„Zatiaľ čo niektoré prvky obchodnej politiky USA začali byť v ostatných týždňoch konkrétnejšie, kroky americkej vlády v obchodnej oblasti sú naďalej nepredvídateľné,“ uviedla v oficiálnom vyhlásení po rozhodnutí o úrokových sadzbách Bank of Canada.



Trump hrozí, že v prípade neuzatvorenia obchodnej dohody medzi USA a Kanadou do 1. augusta začnú pre tovary z Kanady platiť clá vo výške 35 %. To môže znamenať komplikácie pre kanadskú ekonomiku, ktorá je s tou americkou silne prepojená. Už teraz mnohé firmy doplácajú na americký protekcionizmus.



Kanadský premiér Mark Carney sa v posledných dňoch usiloval tlmiť očakávania, čo sa týka možnosti uzatvorenia komplexnej obchodnej dohody. Dodal, že bezcolná dohoda je s Trumpovou administratívou prakticky nemožná a jeho vláda neuzatvorí dohodu, ktorá nebude pre Kanadu výhodná.



Kanaďania pracujúci v automobilovom sektore pritom už v dôsledku amerických ciel zaznamenávajú prepúšťanie a skracovanie pracovných hodín. Centrálna banka preto po ponechaní kľúčovej úrokovej sadzby na pôvodnej úrovni dodala, že nevylučuje ku koncu roka pokračovanie redukcie úrokových sadzieb zastavené v apríli, aby v prípade obchodnej vojny podporila kanadskú ekonomiku a spotrebiteľov.