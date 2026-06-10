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Kanadská centrálna banka ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú
Centrálna banka zopakovala, že napriek rastu cien energií neplánuje zvýšiť úrokové sadzby.
Autor TASR
Ottawa 10. júna (TASR) - Kanadská centrálna banka ponechala v stredu kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú. Uviedla, že na ekonomiku vplývajú viaceré nepriaznivé faktory, najmä obchodná politika americkej vlády. TASR o tom informuje na základe správy AFP. Bank of Canada oznámila, že hlavnú úrokovú sadzbu ponechala na úrovni 2,25 %. Kľúčovú sadzbu tak podržala na pôvodnej hodnote piate zasadnutie po sebe.
Ekonomika Kanady vykázala naposledy medzikvartálny rast v 3. štvrťroku minulého roka. V poslednom štvrťroku 2025 klesla a v 1. kvartáli tohto roka zaznamenala nulový rast.
Podľa centrálnej banky by sa ekonomika mohla vrátiť k rastu v 2. štvrťroku tohto roka, varovala však, že riziká pretrvávajú aj naďalej. Problém predstavuje najmä nepredvídateľná obchodná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa.
„Americká administratíva stále prichádza s novými dovoznými clami a neistota v oblasti obchodnej politiky je naďalej vysoká,“ uviedla banka, pričom poukázala na slabú ekonomickú aktivitu v Kanade. Upozornila aj na viac než tri mesiace trvajúci konflikt na Blízkom východe, ktorý rozpútal útok USA a Izraela na Irán. Ten zvýšil ceny energií a narušil globálne dodávateľské siete, ktoré podľa kanadskej centrálnej banky „negatívne zasahujú do vývoja svetovej ekonomiky a tlačia infláciu nahor“.
Centrálna banka zopakovala, že napriek rastu cien energií neplánuje zvýšiť úrokové sadzby. Urobí tak až v prípade, keď bude vidieť, že rast cien energií zasahuje do viacerých oblastí ekonomiky. „Zatiaľ nemáme dostatok dôkazov o tom, že by sa rast cien energií plošne premietal do vývoja cien ostatných produktov,“ uviedla Bank of Canada.
Ekonomika Kanady vykázala naposledy medzikvartálny rast v 3. štvrťroku minulého roka. V poslednom štvrťroku 2025 klesla a v 1. kvartáli tohto roka zaznamenala nulový rast.
Podľa centrálnej banky by sa ekonomika mohla vrátiť k rastu v 2. štvrťroku tohto roka, varovala však, že riziká pretrvávajú aj naďalej. Problém predstavuje najmä nepredvídateľná obchodná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa.
„Americká administratíva stále prichádza s novými dovoznými clami a neistota v oblasti obchodnej politiky je naďalej vysoká,“ uviedla banka, pričom poukázala na slabú ekonomickú aktivitu v Kanade. Upozornila aj na viac než tri mesiace trvajúci konflikt na Blízkom východe, ktorý rozpútal útok USA a Izraela na Irán. Ten zvýšil ceny energií a narušil globálne dodávateľské siete, ktoré podľa kanadskej centrálnej banky „negatívne zasahujú do vývoja svetovej ekonomiky a tlačia infláciu nahor“.
Centrálna banka zopakovala, že napriek rastu cien energií neplánuje zvýšiť úrokové sadzby. Urobí tak až v prípade, keď bude vidieť, že rast cien energií zasahuje do viacerých oblastí ekonomiky. „Zatiaľ nemáme dostatok dôkazov o tom, že by sa rast cien energií plošne premietal do vývoja cien ostatných produktov,“ uviedla Bank of Canada.