Kanadská centrálna banka ponechala sadzby na nezmenenej úrovni
Autor TASR
Ottawa 10. decembra (TASR) - Kanadská centrálna banka (Bank of Canada) v stredu ponechala svoju kľúčovú úrokovú sadzbu na úrovni 2,25 %, ako sa všeobecne očakávalo. Ekonomika celkovo preukazuje odolnosť voči vplyvu obchodnej politiky Spojených štátov, uviedol po skončení zasadnutia guvernér banky Tiff Macklem. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Napriek clám vo výške 25 % až 50 %, ktorými Washington zaťažil niektoré kľúčové zložky kanadského exportu, ako sú automobily, drevo, hliník a oceľ, kanadská ekonomika vykazuje známky sily. Hrubý domáci produkt (HDP) v treťom štvrťroku medziročne vzrástol o 2,6 %, čo výrazne prekonalo odhady, zatiaľ čo aktuálne údaje o zamestnanosti ukázali, že medzi septembrom a novembrom 2025 vzniklo 181.000 nových pracovných miest.
„Zatiaľ sa ekonomika prejavuje ako odolná,“ povedal Macklem a dodal, že inflačné tlaky zostávajú ohraničené. Miera inflácie sa pohybuje tesne nad cieľovou hodnotou banky 2 %. Základná sadzba sa nachádza na primeranej úrovni, ktorá drží infláciu v blízkosti cieľa a zároveň podporuje ekonomiku, dodal guvernér. Neistota ale podľa neho zostáva vysoká a ak sa výhľad zmení, banka je pripravená reagovať. Nedávne údaje „nezmenili náš názor, že HDP bude v roku 2026 rásť miernym tempom a inflácia zostane blízko cieľa“, uzavrel Macklem.
